Атака на Харків: влада повідомила про наслідки

На місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери

Є попередня інформація про удар по одному з улюблених місць відпочинку містян

У Харкові в результаті нічної ворожої атаки постраждали чотири людини. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В усіх постраждалих – гостра реакція на стрес. Допомогу було надано на місці.

«Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – розповів Ігор Терехов.

За словами мера міста, є попередня інформація про удар по одному з улюблених місць відпочинку містян.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Очевидці повідомили, що після вибухів у Харкові видніється пожежа.

До слова, 19 травня російські окупанти двічі поцілили ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. Кількість поранених зросла до 16 осіб. Ще п'ятеро – загинули.