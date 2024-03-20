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Обстріл Харкова: рятувальники показали наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Харкова: рятувальники показали наслідки (фото)
Унаслідок російського удару по Харкову виникла пожежа
фото: пресслужба ДСНС

Під завалами ще можуть бути люди

Унаслідок ракетного удару по Харкову сьогодні, 20 березня, виникла пожежа на території одного з підприємств міста. Загоряння сталось на площі понад 2 тис. кв. м. Наслідки атаки показала пресслужба ДСНС.

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«Сьогодні близько 13-ї години внаслідок ворожого удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств міста сталося загорання на площі понад 2 тис. кв. м.», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи ДСНС.

«На місці події виявлено тіло загиблої особи. Також відомо про п'ятьох постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди», – додали в ДСНС.

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Нагадаєм, у Харкові сьогодні, 20 березня, близько 13:00 пролунав вибух. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Також пожежу у Харкові внаслідок влучання підтвердив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що внаслідок російського удару є поранені, а їхню кількість встановлюють.

Згодом начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що У Харкові внаслідок ракетного удару відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених, однак кількість жертв та постраждалих може бути набагато більшою. За словами поліцейського, близько першої години дня ворог обстріляв місто – пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі.

Теги: Харків обстріл

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