Білий дім підтвердив візит спецпредставника Трампа до Москви

Віткофф за вказівкою президента США вивіз американця Марка Фогеля з Росії на своєму літаку в межах обміну

Невідомо, чи зустрічався з кимось з російських посадовців Віткофф під час перебування в Москві для переговорів

Спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Про це у соцмережі X повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц та йдеться у новині New York Times.

У заяві радника Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Волца йдеться про те, що Віткофф за вказівкою президента США вивіз Фогеля з Росії на своєму літаку в межах обміну.

«Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян», – заявив Волц. Він не надав жодних подробиць про те, чи звільнили Сполучені Штати когось у відповідь, або які кроки зробила адміністрація Трампа, щоб домогтися звільнення Фогеля.

Також невідомо, чи зустрічався з кимось з російських посадовців Віткофф під час перебування в Москві для переговорів, зокрема про війну в Україні. Однак Волц назвав цю подію знаком, що «ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні».

Раніше аналітики заявили, що до російської столиці прилетів літак із Вашингтона, у якому нібито були представники американської делегації.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це офіційно повідомив президент США Дональд Трамп.

«Ця війна повинна і закінчиться скоро – занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало», – додав американський президент. Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну для забезпечення можливого припинення вогню.