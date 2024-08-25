Захворюваність на Covid-19 у серпні б’є рекорди, МОЗ попередило українців

За неповний серпень в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч випадків коронавірусу

Якщо захворювання триває понад 5 днів, це свідчить про важкі симптоми, тому варто звернутися до лікаря

За останні три місяці захворюваність на Covid-19 в Україні зросла майже в 13 разів. Тільки за серпень в країні зафіксували понад 25 тисяч випадків захворювання. Про це повідомилазаступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич в ефірі телемарафону.

Карчевич зазначила, що за неповний серпень в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч випадків коронавірусу. Для порівняння, в червні таких випадків було всього 2300.

«Ще в часи пандемії було запроваджено законодавство, за яким можна отримати лікарняний дистанційно – це зменшує кількість контактів, і перебуваючи вдома можна звернутися до лікаря, проконсультуватись і на 5 днів отримати довідку про непрацездатність», – пояснила заступниця міністра.

Водночас вона зауважила, що якщо захворювання триває понад 5 днів, це свідчить про важкі симптоми, тому варто фізично звернутись до лікаря та отримати лікування.

Нагадаємо, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

Як повідомлялося, попри трикратне зростання захворюваності на Covid-19 за останній місяць, МОЗ не планує вводити обмежувальні заходи. За його словами, абсолютна кількість хворих залишається відносно невеликою.

Раніше стало відомо, що за другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини. А за червень в місті було всього 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19. Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.