Європу розжарить до рекордних 50 градусів під час нової хвилі спеки

Екстремальний жар накриє популярні курорти вже за лічені дні

Наприкінці липня – на початку серпня значну частину Південної Європи може охопити нова хвиля аномальної спеки. Як пише «Главком» , прогнози польського метеорологічного порталу TwojaPogoda.pl свідчать, що найвищі температури очікуються в Іспанії та Італії, де стовпчики термометрів у окремих районах можуть наблизитися до +50°C. Це виходить за межі стандартних кліматичних норм для цього періоду року.

«Йде найбільша спека цього літа, на термометрах закінчиться шкала», – повідомляють автори матеріалу.

За даними синоптиків, причиною нового спекотного періоду стане потужний приплив дуже гарячого повітря з Північної Африки. Найбільші температурні аномалії прогнозуються у внутрішніх районах Піренейського півострова, на Сицилії, Сардинії та півдні Апеннінського півострова. У більшості інших країн Південної Європи температура також може суттєво перевищувати кліматичну норму.

Видання TwojaPogoda.pl характеризує ситуацію як надзвичайно складну.

Справа в тому, що екстремальні погодні умови такого рівня становлять значну небезпеку не лише для здоров'я населення, а й для навколишнього середовища. Окрім ризику теплових ударів та погіршення стану здоров'я людей із серцево-судинними захворюваннями, фахівці попереджають про високу ймовірність виникнення масштабних природних пожеж. Тривале перебування під прямими сонячними променями при температурі, що наближається до +50°C, створює критичне навантаження на інфраструктуру та комунальні служби постраждалих країн.

Наразі мешканцям та туристам у регіонах, де прогнозується пік спеки, рекомендують слідкувати за оновленнями від місцевих гідрометеорологічних служб та дотримуватися правил безпеки під час перебування на відкритому повітрі.

При цьому метеорологи наголошують, що довгострокові прогнози можуть уточнюватися зі зміною синоптичної ситуації. Остаточні показники температури та географія найсильнішої спеки стануть відомі ближче до кінця липня.

Нагадаємо, наступного тижня, 20–26 липня, в Україні утримається тепла погода, а з середини тижня в більшості областей очікується суттєве підвищення температури. За прогнозом синоптиків, у центральних, південних та східних регіонах спека місцями посилиться до +35...+37 градусів, тоді як на заході та півночі періодично проходитимуть короткочасні дощі з грозами.