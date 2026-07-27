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Україну накриє похолодання: де очікуються дощі та грози

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україну накриє похолодання: де очікуються дощі та грози
Синоптики Укргідрометцентру попередили про погіршення погодних умов
фото: glavcom.ua

Синоптики наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 27-28 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вдень 27 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Україну накриє похолодання: де очікуються дощі та грози фото 1

Також вдень 28 липня в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Україну накриє похолодання: де очікуються дощі та грози фото 2

Цього тижня в Україні очікується відчутне похолодання. За даними Укргідрометцентру, 28 липня очікується +23°C, а 29 липня температура опуститься до +21°C. Однак уже в неділю тепло повернеться – повітря прогріється до +32°C.

Україну накриє похолодання: де очікуються дощі та грози фото 3

Нагадаємо, упродовж 27 липня – 2 серпня в Україні очікується мінлива погода з температурними гойдалками. На початку тижня переважатиме тепле повітря, однак у вівторок атмосферний фронт принесе короткочасні дощі з грозами у більшість областей та спричинить тимчасове зниження температури.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода

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