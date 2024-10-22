Стало відомо, коли стартують перші тестування кандидатів на посади суддів ВАКС

Учасники, які не складуть тестування когнітивних здібностей не будуть допущені до складання подальших тестів

Комісія визначила порядок перших анонімних тестувань кандидатів на посади суддів ВАКС у межах кваліфікаційного іспиту

Вища кваліфікаційна комісія суддів проведе тестування кандидатів у судді Вищого антикорупційного суду вже в листопаді. Про це повідомляє пресслужба ВККС.

Комісія визначила порядок перших анонімних тестувань кандидатів на посади суддів ВАКС у межах кваліфікаційного іспиту, зокрема:

11 листопада відбудеться тестування когнітивних здібностей;

14-15 листопада – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду.

Учасники, які не складуть тестування когнітивних здібностей не будуть допущені до складання тестів із загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду.

Комісія встановила пороговий бал для тестування із загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду на рівні 112,5 бала зі 150 максимальних. Водночас невизначеним залишається пороговий бал для тестування когнітивних здібностей. За Законом України «Про судоустрій і статус суддів» він повинен становити не менше 75 відсотків.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд у 2025 році планує витратити близько 60 млн грн на закупівлю службових квартир для новопризначених суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС.

Як зазначив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики 27 вересня керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко, закупівля службового житла передбачена ст. 13 Закону «Про Вищий антикорупційний суд». Так, суддя ВАКС або Апеляційної палати ВАКС, не забезпечений житлом, забезпечується державою службовим житлом на час перебування на посаді. Таке помешкання належить державі та не підлягає приватизації.

До слова, Кабінет міністрів найближчим часом може затвердити проєкт змін до Державної антикорупційної програми, яка була розроблена з урахуванням нових реалій воєнного стану.