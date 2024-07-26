Стало відомо, яку важливу роль виконує Барак Обама для Камали Гарріс

Журналісти вважають, що Барак Обама став негласним наставником для Камали Гарріс

Колишній президент США Барак Обама став негласним наставником для віцепрезидентки Камали Гарріс після того, як вона стала ймовірним кандидатом на пост глави держави від Демократичної партії. Про це пише газета The New York Times із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. За даними видання, колишній американський лідер підтримує з нею регулярні контакти.

«Обама регулярно спілкується з Гарріс відколи вона стала ймовірним кандидатом від Демократичної партії, щоб поділитися своїм досвідом», – пише видання.

Як зазначає газета, хоча Обама ще не підтримав кандидатуру Гарріс публічно, він бере участь у її наставництві за лаштунками. Зокрема, стало відомо, що він активно спілкується зі своїми колишніми помічниками, які можуть допомогти їй у президентських перегонах.

Також, за даними видання, Обама розповів своєму близькому оточенню, що був вражений початком кампанії Гарріс. Зазначається, що його потішив потік повідомлень про те, що він утримувався від публічної підтримки Гарріс, яку він знає близько 20 років, оскільки у нього були сумніви щодо її рахунку.

Раніше NBC News повідомив, що експрезидент Барак Обама збирається оголосити про підтримку кандидатури віце-президента Камали Гарріс на майбутніх виборах. При цьому співрозмовники вказали, що точно не знають, коли Обама оголосить про підтримку Гарріс. Колишній президент нібито не хоче, щоб його виступ затьмарив нещодавнє звернення до нації глави держави Джо Байдена.

«Почуття Обами щодо здатності пана Байдена балотуватися на переобрання залишаються неясними. Але деякі люди, близькі до Байдена, гірко обурюються через роль, яку зіграли гучні колишні помічники Обами, намагаючись змусити його піти», – йдеться у публікації The New York Times.

Невдовзі після того, як містер Байден оголосив про своє рішення піти з виборчих перегонів – після чого він швидко підтримав пані Гарріс – пан Обама опублікував послання до Байдена. «Найближчими днями ми будемо плавати в океані невідомості», – написав Обама в дописі. «Але в мене є надзвичайна впевненість, що лідери нашої партії зможуть створити процес, з якого вийде видатний кандидат».

Нагадаємо, нападки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на віцепрезидентку Камалу Гарріс ризикують відштовхнути виборців, яких слід було б залучити – жінок з передмість, молодь, афроамериканців.