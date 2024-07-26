Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, яку важливу роль виконує Барак Обама для Камали Гарріс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стало відомо, яку важливу роль виконує Барак Обама для Камали Гарріс
Камала Гарріс отримує настанови від Обами
фото із відкритих джерел

Журналісти вважають, що Барак Обама став негласним наставником для Камали Гарріс

Колишній президент США Барак Обама став негласним наставником для віцепрезидентки Камали Гарріс після того, як вона стала ймовірним кандидатом на пост глави держави від Демократичної партії. Про це пише газета The New York Times із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. За даними видання, колишній американський лідер підтримує з нею регулярні контакти.

«Обама регулярно спілкується з Гарріс відколи вона стала ймовірним кандидатом від Демократичної партії, щоб поділитися своїм досвідом», – пише видання.

Як зазначає газета, хоча Обама ще не підтримав кандидатуру Гарріс публічно, він бере участь у її наставництві за лаштунками. Зокрема, стало відомо, що він активно спілкується зі своїми колишніми помічниками, які можуть допомогти їй у президентських перегонах. 

Також, за даними видання, Обама розповів своєму близькому оточенню, що був вражений початком кампанії Гарріс. Зазначається, що його потішив потік повідомлень про те, що він утримувався від публічної підтримки Гарріс, яку він знає близько 20 років, оскільки у нього були сумніви щодо її рахунку. 

Раніше NBC News повідомив, що експрезидент Барак Обама збирається  оголосити про підтримку  кандидатури віце-президента Камали Гарріс на майбутніх виборах. При цьому співрозмовники вказали, що точно не знають, коли Обама оголосить про підтримку Гарріс. Колишній президент нібито не хоче, щоб його виступ затьмарив нещодавнє звернення до нації глави держави Джо Байдена.

«Почуття Обами щодо здатності пана Байдена балотуватися на переобрання залишаються неясними. Але деякі люди, близькі до  Байдена, гірко обурюються через роль, яку зіграли гучні колишні помічники Обами, намагаючись змусити його піти»,  – йдеться у публікації The New York Times.

Невдовзі після того, як містер Байден оголосив про своє рішення піти з виборчих перегонів – після чого він швидко підтримав пані Гарріс – пан Обама опублікував послання до Байдена. «Найближчими днями ми будемо плавати в океані невідомості», – написав Обама в дописі. «Але в мене є надзвичайна впевненість, що лідери нашої партії зможуть створити процес, з якого вийде видатний кандидат».

Нагадаємо, нападки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на віцепрезидентку Камалу Гарріс ризикують відштовхнути виборців, яких слід було б залучити – жінок з передмість, молодь, афроамериканців. 

Читайте також: Гарріс після зустрічі з Нетаньяху: Не мовчатиму про страждання в Газі
Теги: США Джозеф Байден Барак Обама вибори у США президент Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США помер український винахідник Любомир Романків
У США помер український винахідник і провідний інженер Любомир Романків
28 червня, 15:42
Обкладинка наступного випуску журналу Time
Журнал Time помістив Байдена на символічну обкладинку
29 червня, 13:23
Patriot не може боротися з КАБом, як і будь-яка система протиповітряної оборони, заявив Зеленський
Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів
30 червня, 16:19
Користуватись автоматом із продажу куль максимально легко
«Швидко і просто». У супермаркетах США з'явилися автомати з продажу боєприпасів
10 липня, 08:56
Глава держави наголосив на важливості зустрічі голів ОВА з урядовцями для якнайшвидшого розв’язання проблем у громадах
Зеленський провів нараду з очільниками ОВА: про що говорили
15 липня, 14:12
Передвиборний штаб Трампа запевнив, що з політиком усе гаразд і він пройшов обстеження в медичній установі
Трамп вперше з'явився на публіці після замаху (відео)
14 липня, 09:19
Байден хоче дізнатися, які у Камали Гарріс шанси перемогти у президентських виборах
Байден доручив провести опитування щодо підтримки Камали Гарріс на виборах
19 липня, 02:55
Джонсон вважає, що Байден повинен негайно піти у відставку
Спікер Джонсон закликав Байдена піти у відставку
22 липня, 01:49
До завершення свого терміну чинний президент має твердий намір досягти ще більших успіхів для країни
Білий дім відреагував на заклики до Байдена про його відставку
25 липня, 02:15

Політика

Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9914
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9154
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8785
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua