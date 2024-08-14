Воронезьку область атакують БпЛА: під ударом військовий аеродром

Мешканці повідомили про вибухи в районі аеродрому «Балтімор» у Воронежі

У ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Зокрема, вибухи лунали в районі військового аеродрому. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

Також повідомляється, що після атаки виникла пожежа в Хохольському районі.

фото з відкритих джерел

Мешканці також пишуть про багаточисельні вибухи в районі аеродрому «Балтімор» у Воронежі.

Водночас близько 00:00 губернатор регіону Олександр Гусєв заявляв, що черговими силами ППО та засобами РЕБ у Воронезькій області було виявлено та знищено кілька безпілотників літакового типу, а постраждалих та пошкоджень немає.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Воронезька область Росії зазнала атаки щонайменше десяти безпілотників літакового типу. Місцева влада повідомляє про успішну роботу протиповітряної оборони, яка збила кілька ворожих цілей. Губернатор регіону Олександр Гусєв підтвердив інформацію про атаку та роботу ППО.