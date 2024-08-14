Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Воронезьку область атакують БпЛА: під ударом військовий аеродром

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Воронезьку область атакують БпЛА: під ударом військовий аеродром
фото з відкритих джерел

Мешканці повідомили про вибухи в районі аеродрому «Балтімор» у Воронежі

У ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Зокрема, вибухи лунали в районі військового аеродрому. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО. 

Також повідомляється, що після атаки виникла пожежа в Хохольському районі. 

Воронезьку область атакують БпЛА: під ударом військовий аеродром фото 1
фото з відкритих джерел

Мешканці також пишуть про багаточисельні вибухи в районі аеродрому «Балтімор» у Воронежі.

Водночас близько 00:00 губернатор регіону Олександр Гусєв заявляв, що черговими силами ППО та засобами РЕБ у Воронезькій області було виявлено та знищено кілька безпілотників літакового типу, а постраждалих та пошкоджень немає.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Воронезька область Росії зазнала атаки щонайменше десяти безпілотників літакового типу. Місцева влада повідомляє про успішну роботу протиповітряної оборони, яка збила кілька ворожих цілей. Губернатор регіону Олександр Гусєв підтвердив інформацію про атаку та роботу ППО.

Читайте також: Атака дронів на Росію: у Воронезькій області спалахнула пожежа на складі
Теги: безпілотник вибух росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська продовжують наступ на Краматорському напрямку
Битва за Часів Яр. Що відбувається на Краматорському та Покровському напрямках
18 липня, 13:35
Наскільки ще у РФ вистачить ресурсів?
Як путінський режим утримує економіку і до чого це веде?
12 серпня, 14:33
План допомоги Україні заснований на раптових прибутках від заморожених російських активів
Єврокомісія пришвидшено готує кредитну пропозицію Україні на $50 млрд
16 липня, 14:53
Наслідки удару по російській військовій базі на озері Донузлав у Криму
Удар по базі росіян на озері Донузлав у Криму: з’явилися супутникові знімки
20 липня, 13:41
Залужний виступив у The Royal United Services Institute (RUSI)
Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців
23 липня, 09:32
За словами Сирського, РФ має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис.
Сирський пояснив, у чому перевага РФ на фронті
24 липня, 10:13
Ворог просунувся біля Урожайного
Росія просунулася біля двох населених пунктів Донеччини – DeepState
31 липня, 08:12
Журналісти Financial Times отримали секретну мапу, на якій позначено 32 цілі для російського флоту у Європі
Флот РФ тренувався завдавати ядерних ударів по цілях в Європі – FT
Вчора, 10:09
До вторгнення в Курську область Росія вважала свій кордон безпечним, що дозволяло їй зосередити ресурси на війні в Україні
Український наступ на Курщині змушує Кремль переглянути стратегію – ISW
12 серпня, 06:34

Соціум

Воронезьку область атакують БпЛА: під атакою військовий аеродром
Воронезьку область атакують БпЛА: під атакою військовий аеродром
РФ може організувати теракт в Москві, щоб звинуватити Україну – РНБО
РФ може організувати теракт в Москві, щоб звинуватити Україну – РНБО
На Курщині росіяни зустрічають ЗСУ з криками «Слава Україні»
На Курщині росіяни зустрічають ЗСУ з криками «Слава Україні»
Кремль терміново посилює заходи безпеки у центрі Москви
Кремль терміново посилює заходи безпеки у центрі Москви
Головний телеканал Кремля осоромився через назви населених пунктів Курщини
Головний телеканал Кремля осоромився через назви населених пунктів Курщини
Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною
Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
36K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
17K
Білий трикутник. Що відомо про новий символ українського контрнаступу
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8553
Вищий антикорсуд арештував телефон топменеджера «Інтерпайпа» Пінчука
8487
Фінал Суперкубка УЄФА: де дивитися трансляцію

Новини

«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua