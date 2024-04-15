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Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Президент США провів телефонну розмову із лідерами демократів і республіканців
фото з відкритих джерел

Лідер більшості в Сенаті висловив сподівання, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги як Ізраїлю, так і Україні

Між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і лідерами Конгресу було досягнуто консенсусу щодо того, що законодавцям необхідно вжити швидких дій, щоб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю. Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, пише ABC News.

Зазначається, що в неділю президент США провів телефонну розмову із лідерами демократів і республіканців в обох палатах Конгресу Чаком Шумером, Мітчем Макконнеллом, Хакімом Джеффрісом, і спікером Палати представників Майком Джонсоном.

За підсумками цієї розмови Шумер висловив сподівання, що «цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам».

За словами Шумера, найкращий спосіб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю – це розглянути та прийняти Палатою представників схвалену Сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом цим країнам. Йдеться про ухвалений Сенатом у лютому пакет на $95 млрд, який Джонсон досі не виніс на голосування.

Сам Джонсон після розмови заявив, що цього тижня знову спробує винести на розгляд конгресменів пакет допомоги, пише CNN.

«Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримки Ізраїлю. Ми спробуємо ще раз на цьому тижні, і деталі цього пакету вже узгоджуються», – сказав він.

Спікер не уточнив, чи міститиме пакет допомогу Україні, чи Конгрес розглядатиме допомогу Ізраїлю окремо.

Нагадаємо, Палата представників США цього тижня розгляне фінансування допомоги Україні у війні з РФ. Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів. 

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США терміново розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Не повідомлялося, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Раніше соратниця Трампа розповіла, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про допомогу Україні. 

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Теги: Сенат США США фінансування

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