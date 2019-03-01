Вісім кандидатів у президенти не згадують у своїх програмах про повернення окупованих територій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За словами Олексія Кошеля, повернення окупованих територій згадали лише 36 із 44 кандидатів

За зближення України з НАТО виступають 36 із 44 кандидатів у президенти. Про це в інтерв'ю «Главкому» розказав голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель. Ця громадська організація проаналізувала усі передвиборчі програми.

«Валентин Наливайченко: «інтегрувати Україну до ЄС та НАТО», Петро Порошенко: «наша місія - вступ до Євросоюзу і НАТО», Андрій Садовий: «налагоджувати взаємодію та постійну співпрацю з НАТО, щоб згодом отримати членство», Віталій Скоцик: «посилення співпраці з НАТО», Ігор Смешко: «забезпечення сумісності з НАТО, що сприятиме отриманню Плану дій щодо членства в Альянсі» − наводить приклади Кошель.

Він зазначив, що натомість не згадують у програмах про потребу в зближенні з НАТО Мураєв, Бойко, Вілкул, Мороз, Тарута, Ігор Шевченко та інші.

«До слова скажу, що 36 із 44 кандидатів у президенти підіймають у своїх програмах тему повернення окупованих територій, а от вісім – не згадують про це нічого», − резюмував голова Комітету виборців України.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко залишаються лідерами перегонів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія».

Як відомо, кандидат у президенти та міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру на виборах на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

У четвер, 28 лютого, кандидати у президенти Анатолій Гриценко та Андрій Садовий провели у столичному ресторані зустріч, під час якої мова ймовірно йшла щодо їхнього об‘єднання на президентських виборах.

Нагадаємо, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

На цих виборах президента Центрвиборчком зареєстрував рекордну кількість кандидатів. 44 особи знайшли 2,5 млн грн грошової застави і мають намір змагатися за крісло на Банковій.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см. Однак, бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати заставу.