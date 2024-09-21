Трамп відмовився від пропозиції Гарріс провести ще одні дебати

Трамп сказав, що Гарріс потрібні ці дебати лише тому, що вона нібито програє

Експрезидент пояснив свою відмову початком голосування, національні опитування не визначили лідера

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відмовився від пропозиції своєї опонентки, віцепрезидентки Камали Гарріс, провести додаткові дебати перед виборами 2024 року. Про це повідомляє CNN.

«Проблема з ще одними дебатами в тому, що вже надто пізно, голосування вже почалося», – заявив колишній президент на мітингу в Вілмінгтоні, Північна Кароліна.

Він також додав, що Гарріс наполягає на дебатах лише тому, що, на його думку, програє.

«Тепер вона хоче провести дебати на CNN перед виборами, бо сильно програє» – підкреслив Трамп.

Однак CNN зауважує, що національні опитування поки не показують явного лідера в перегонах між Трампом і Гарріс.

Нагадаємо, Гарріс прийняла запрошення на дебати від CNN.