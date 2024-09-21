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Трамп відмовився від пропозиції Гарріс провести ще одні дебати

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп відмовився від пропозиції Гарріс провести ще одні дебати
Трамп сказав, що Гарріс потрібні ці дебати лише тому, що вона нібито програє
фото з відкритих джерел

Експрезидент пояснив свою відмову початком голосування, національні опитування не визначили лідера

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відмовився від пропозиції своєї опонентки, віцепрезидентки Камали Гарріс, провести додаткові дебати перед виборами 2024 року. Про це повідомляє  CNN.

«Проблема з ще одними дебатами в тому, що вже надто пізно, голосування вже почалося»,  – заявив колишній президент на мітингу в Вілмінгтоні, Північна Кароліна.

Він також додав, що Гарріс наполягає на дебатах лише тому, що, на його думку, програє.

«Тепер вона хоче провести дебати на CNN перед виборами, бо сильно програє» – підкреслив Трамп.

Однак CNN зауважує, що національні опитування поки не показують явного лідера в перегонах між Трампом і Гарріс.

Нагадаємо, Гарріс прийняла запрошення на дебати від CNN.

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Теги: вибори Дональд Трамп дебати Камала Гарріс

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