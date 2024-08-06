США очікують нових атак на Близькому Сході після обстрілу бази в Іраку

Розвідка США попередила про можливі хвилі ударів з боку Ірану

Сполучені Штати готуються до нових атак на свої військові сили на Близькому Сході після обстрілу авіабази Айн-ель-Асад в Іраку, внаслідок якого постраждали американські військовослужбовці. Про це повідомив портал Axios із посиланням на американського чиновника.

За інформацією Axios, Міністерство оборони США очікує найближчими днями збільшення кількості атак з боку «проіранських бойовиків». Зростання напруженості в регіоні, на думку американських чиновників, дозволяє цим угрупованням діяти більш вільно та агресивно.

«Ми отримали оновлену інформацію про загрози, що походять від Ірану та його прихильників, дипломатичні зусилля з деескалації напруженості в регіоні та підготовці до підтримки Ізраїлю, якщо він знову зазнає нападу» , – йдеться в заяві.

Розвідка США попередила про можливі хвилі ударів з боку Ірану та «Хезболли», хоча конкретний характер та послідовність атак поки що невідомі.

В Білому домі відбулася зустріч президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс з командою з національної безпеки, на якій обговорювалися загрози з боку Ірану та його союзників, а також можливі заходи для деескалації ситуації та підтримки Ізраїлю у разі нападу.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів та готується до багатоденної атаки з боку Ірану та «Хезболли».

Як повідомлялося, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня в день Тиша-Бе'ав – день катастрофи єврейського народу. Про це пише Sky News Arabia з посиланням на західну розвідку.

Як повідомлялося, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив, що Іран та «Хезболла» можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня. Він скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн «Групи семи» (G7). Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати. За словами держсекретаря США, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

Раніше Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

До слова, Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.