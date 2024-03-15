Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці Захарової родом з України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці Захарової родом з України
Прима-балерина Світлана Захарова народилася у Луцьку, навчалася у Києві
фото з відкритих джерел

Посольство України закликало міжнародних партнерів призупинити культурну співпрацю з країною-агресоркою та її представниками

У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці балету Великого театру українського походження Світлани Захарової через дипломатичні суперечки щодо її підтримки президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомило видання The Korea Times.

Спершу українське посольство в Кореї засудило показ балету Modanse про життя Коко Шанель із Захаровою у головній ролі, обґрунтувавши це тим, що танцівниця активно схвалювала злочинні дії російського режиму в Україні.

Світлана Захарова підтримує повномасштабну війну на своїй Батьківщині
Світлана Захарова підтримує повномасштабну війну на своїй Батьківщині
фото з відкритих джерел

У посольстві заявили, що Росія використовує культурні заходи, щоб виправдати війну та геноцид як форму використання культурної зброї, і закликали міжнародних партнерів призупинити культурну співпрацю з країною-агресоркою та її представниками, звернувши увагу на попередні скасування та бойкоти вистав у різних країнах.

Посольство Росії відповіло, що заплановані гастролі російських артистів організовуються шляхом прямих угод між приватними особами й сприятимуть збагаченню культурного ландшафту Кореї. Також там заявили, що будь-які спроби скасувати ці виступи були б помилковими.

Легенда балету Світлана Захарова наголошує, що на світовій сцені представляє Росію
Легенда балету Світлана Захарова наголошує, що на світовій сцені представляє Росію
фото з відкритих джерел

На тлі дипломатичної суперечки організатор балету в Сеулі заявив, що шоу скасовано з метою забезпечення безпеки як глядачів, так і артистів. Покази балету у Сеулі мали відбутися з 17 по 21 квітня. Сторінку про Modanse було видалено із сайту культурного центру. 

Світлана Захарова виступала у Парижі, Відні, Мілані, Москві, Токіо, Мадриді, Амстердамі та багатьох інших містах
Світлана Захарова виступала у Парижі, Відні, Мілані, Москві, Токіо, Мадриді, Амстердамі та багатьох інших містах
фото з відкритих джерел

Тим часом з 16 по 18 квітня в Центрі сценічних мистецтв Седжон заплановано «Гала-концерт балету Великого театру», ще одне шоу за участю танцюристів російської державної балетної трупи. Центр Sejong, підконтрольний столичному уряду Сеула, заявив, що рішення про продовження або скасування виступу приймає організатор, приватна компанія Ballet & Model.

Зауважимо, прима-балерина Світлана Захарова родом з Луцька, навчалася у Києві. У підлітковому віці вона переїхала у Росію, де й побудувала престижну кар'єру. У 2003-му перебралася до Великого театру. У 2008 році Світлана Захарова була визнана зіркою знаменитого міланського театру «Ла Скала».

Також танцівниця була депутаткою Держдуми від «Єдиної Росії». У березні 2014 року підписала листа на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Захарова навчалася у Київському хореографічному училищі, згодом отримала пропозицію від Академії російського балету переїхати до Санкт-Петербурга
Захарова навчалася у Київському хореографічному училищі, згодом отримала пропозицію від Академії російського балету переїхати до Санкт-Петербурга
фото з відкритих джерел" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;

Нагадаємо, у Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з Росії.

Читайте також: Між РФ та Південною Кореєю спалахнув дипломатичний скандал через Захарову
Теги: росія Південна Корея балет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнований 2 березня житловий будинок
Роковини окупації Ірпеня. У списку вбитих – 177 осіб
5 березня, 11:55
У серпні минулого року Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8 разом з екіпажем та здався у полон
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
20 лютого, 11:06
У Херсоні прогриміли вибухи
У Херсоні прогриміли вибухи
1 березня, 04:20
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії (фото)
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії (фото)
2 березня, 09:50
Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні
Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні
3 березня, 23:10
Канада розширила санкції проти Росії
Канада розширила санкції проти Росії
4 березня, 03:45
Стосовно зловмисника порушили кримінальну справу за статтею «вбивство»
Росіянин вбив чоловіка та з'їв його серце на очах у перехожих
7 березня, 08:16
Наразі Кремль витрачає значні кошти на соціальну підтримку, аби переконати росіян у хорошому житті при Путіні
Торік рівень бідності в Росії сягнув історичного мінімуму – Bloomberg
Вчора, 16:26
Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки – Генсек НАТО
Понад 350 тисяч військових Росія втратила в Україні – Столтенберг
Вчора, 20:55

Соціум

У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці Захарової родом з України
У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці Захарової родом з України
Білгород і Курськ: легіон «Свобода Росії» повідомив результати дії гуманітарного коридору
Білгород і Курськ: легіон «Свобода Росії» повідомив результати дії гуманітарного коридору
У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
Сайти-двійники, які зникають. Аналітики виявили нові методи російської дезінформації
Сайти-двійники, які зникають. Аналітики виявили нові методи російської дезінформації
Гроші в обмін на переїзд. Лондон робить нову пропозицію мігрантам
Гроші в обмін на переїзд. Лондон робить нову пропозицію мігрантам
Мешканці Білгорода прокинулися під вибухи (відео)
Мешканці Білгорода прокинулися під вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»
31K
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
9757
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
8627
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
6388
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
6003
Новий світопорядок. «Велика сімка» перетворюється на «Велику двійку»

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua