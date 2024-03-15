У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці Захарової родом з України

Посольство України закликало міжнародних партнерів призупинити культурну співпрацю з країною-агресоркою та її представниками

У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці балету Великого театру українського походження Світлани Захарової через дипломатичні суперечки щодо її підтримки президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомило видання The Korea Times.

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Спершу українське посольство в Кореї засудило показ балету Modanse про життя Коко Шанель із Захаровою у головній ролі, обґрунтувавши це тим, що танцівниця активно схвалювала злочинні дії російського режиму в Україні.

Світлана Захарова підтримує повномасштабну війну на своїй Батьківщині фото з відкритих джерел

У посольстві заявили, що Росія використовує культурні заходи, щоб виправдати війну та геноцид як форму використання культурної зброї, і закликали міжнародних партнерів призупинити культурну співпрацю з країною-агресоркою та її представниками, звернувши увагу на попередні скасування та бойкоти вистав у різних країнах.

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Посольство Росії відповіло, що заплановані гастролі російських артистів організовуються шляхом прямих угод між приватними особами й сприятимуть збагаченню культурного ландшафту Кореї. Також там заявили, що будь-які спроби скасувати ці виступи були б помилковими.

Легенда балету Світлана Захарова наголошує, що на світовій сцені представляє Росію фото з відкритих джерел

На тлі дипломатичної суперечки організатор балету в Сеулі заявив, що шоу скасовано з метою забезпечення безпеки як глядачів, так і артистів. Покази балету у Сеулі мали відбутися з 17 по 21 квітня. Сторінку про Modanse було видалено із сайту культурного центру.

Світлана Захарова виступала у Парижі, Відні, Мілані, Москві, Токіо, Мадриді, Амстердамі та багатьох інших містах фото з відкритих джерел

Тим часом з 16 по 18 квітня в Центрі сценічних мистецтв Седжон заплановано «Гала-концерт балету Великого театру», ще одне шоу за участю танцюристів російської державної балетної трупи. Центр Sejong, підконтрольний столичному уряду Сеула, заявив, що рішення про продовження або скасування виступу приймає організатор, приватна компанія Ballet & Model.

Зауважимо, прима-балерина Світлана Захарова родом з Луцька, навчалася у Києві. У підлітковому віці вона переїхала у Росію, де й побудувала престижну кар'єру. У 2003-му перебралася до Великого театру. У 2008 році Світлана Захарова була визнана зіркою знаменитого міланського театру «Ла Скала». Також танцівниця була депутаткою Держдуми від «Єдиної Росії». У березні 2014 року підписала листа на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Захарова навчалася у Київському хореографічному училищі, згодом отримала пропозицію від Академії російського балету переїхати до Санкт-Петербурга фото з відкритих джерел" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;

Нагадаємо, у Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з Росії.