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    Зарізав собаку на очах дітей. На Волині живодер отримав вирок

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    Злочин обвинувачений скоїв, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння. - Зарізав собаку на очах дітей. На Волині живодер отримав вирок
    Злочин обвинувачений скоїв, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння.
    Фото з відкритих джерел

    Обвинуваченого, у якого на утриманні п`ятеро малолітніх дітей, визнано винним у жорсткому поводженні з тваринами

    Локачинський районний суд Волинської області призначив п’ять років позбавлення волі, які замінив на рік іспитового терміну чоловіку за жорстке поводження з тваринами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 2 вересня.

    За матеріалами справи, 16 червня близько 18:30 обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, узяв кухонного ножа та перерізав горло своєму собаці, який був на прив’язі біля будинку.

    Під час допиту чоловік зізнався у провині, пояснив, що на територію його домогосподарства постійно прибігали інші собаки, які душили курей і постійно шуміли. Наголосив, що раніше говорив своїй цивільній дружині, з якою виховує п’ятьох малолітніх дітей, що з їхнім собакою треба щось робити.

    Після того, як обвинувачений перерізав горло тварині, він пішов з двору, не пам`ятає, чи собака був іще живий.

    У рапорті керівництву Володимир-Волинського райвідділу поліції у Волинській області зазначено, що обвинувачений на очах дітей зарізав собаку.

    Звільняючи від покарання, суд поклав на обвинуваченого низку обов’язків, серед яких не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. повідомляти цьому ж органу про зміну місця проживання, роботи або навчання.

    Як повідомляв «Главком», Голосіївський районний суд Києва визнав винним 30-річного місцевого мешканця у вбивстві трьох цуценят і призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну.

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    Теги: смерть Волинська область тварини вирок
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    Зарізав собаку на очах дітей. На Волині живодер отримав вирок