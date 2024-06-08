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У роботі Telegram стався збій

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У роботі Telegram стався збій
Причина збою наразі невідома
фото з відкритих джерел

Користувачі месенджера не можуть оновити стрічку та надіслати повідомлення

Увечері 8 червня у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Проблеми із месенджером розпочалися після 21:00. Користувачі повідомляють, що не оновлюється стрічка, можуть не завантажуватися медіа та не надсилаються повідомлення.

У роботі Telegram стався збій фото 1

Зокрема 68% користувачів скаржаться на підключення до сервера, 30% користувачів повідомляють про проблеми із додатком, та 2% зіткнулися із проблемами при вході в свій акаунт.

У роботі Telegram стався збій фото 2

Причина збою наразі невідома.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

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Теги: Telegram

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У роботі Telegram стався збій
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