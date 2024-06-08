У роботі Telegram стався збій

Користувачі месенджера не можуть оновити стрічку та надіслати повідомлення

Увечері 8 червня у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Проблеми із месенджером розпочалися після 21:00. Користувачі повідомляють, що не оновлюється стрічка, можуть не завантажуватися медіа та не надсилаються повідомлення.

Зокрема 68% користувачів скаржаться на підключення до сервера, 30% користувачів повідомляють про проблеми із додатком, та 2% зіткнулися із проблемами при вході в свій акаунт.

Причина збою наразі невідома.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.