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В одному з барів у Мексиці обвалився балкон: є загиблі (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В одному з барів у Мексиці обвалився балкон: є загиблі (відео)
Після обвалу в клубі почалася паніка та штовханина
фото: скріншот

Люди впали з висоти приблизно в шість метрів

У Мексиці в одному з місцевих барів стався обвал балкону. Внаслідок падіння з великої висоти загинули троє людей, 19 постраждали, пише Prensa Libre.

Інцидент стався напередодні у барі Rich у мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі. Скляні перила раптово обвалилися поблизу закладу, де відбувалася подія, пов'язана з очікуваним виступом співака Кевіна Морено, на який зібрався чималий натовп.

Люди впали з висоти приблизно в шість метрів. Балкон був на третьому поверсі будівлі. У клубі після цього почалася паніка та штовханина, що призвело до збільшення кількості постраждалих. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, кандидат у мери мексиканського міста Коюка-де-Бенітес від правоцентристського альянсу «Сила та серце за Мексику» у штаті Герреро Хосе Альфредо Кабрера Барр'єнтос отримав смертельні вогнепальні поранення під час фінального мітингу передвиборчої кампанії. Про це пише газета El Universal. Коли політик перебував у натовпі виборців, до нього зі спини підійшов зловмисник, який вихопив пістолет та відкрив вогонь. Нападник стріляв у потилицю.

До слова, у неділю, 2 червня, у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Причиною, ймовірно, вважають недотримання норм при будівництві.

Теги: Мексика відео

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