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Сергій Таран Політолог

Фінсько-корейський сценарій для України: що планує Трамп?

glavcom.ua
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Вся увага має бути до гарантій безпеки, які має домогтися України
фото: AP

Головною стратегічною мотивацією самого Трампа є не доля України, а стримування Китаю

Трамп готує для України суміш фінського та корейського варіантів, яку наполегливо запропонують Україні.

Це читалося у риториці західних лідерів, насамперед, у Трампа, і дивно, що для когось зараз це стало несподіванкою.

Причина цього у тому, що на думку домінуючого республіканського істеблішменту цей сценарій кращий ніж «війна на виснаження», яку по факту обстоювала адміністрація Байдена.

Хоча головною стратегічною мотивацією самого Трампа є не доля України, а стримування Китаю (зокрема, розхитування російсько-китайського союзу) та спроба перелаштувати правила світової політики «під себе» – під власні рішення і домовленості.

Рішучий злам у російсько-українській війні міг би настати за умови повноцінного залучення військ країн НАТО на боці України, але це аж надто фантастичний сценарій.

Тепер вся увага має бути до гарантій безпеки, які має домогтися України. Такими гарантіями можуть бути:

  1. Масштаби і терміни постачання західної зброї. (Можливо, американська зброя куплятиметься частково за європейські кошти).
  2. Конкретні дати вступу України в ЄС (але не у НАТО, принаймні поки живий Путін).
  3. Максимальне залучення західних інвестицій в Україну (у тому числі і у розробку рідкісноземельних металів, хоча реалістичність саме цього плану Трампа сьогодні виглядає дещо перебільшеною).
  4. Створення спільних військових виробництв з країнами ЄС.
  5. Спостережна місія (саме спостережна, а не миротворча) окремих європейських країн на лінії протистояння.
  6. Ініціювання масштабних спецпроєктів побудови оборонних споруд на лінії протистояння за західні гроші.
  7. Суттєве збільшення військових бюджетів європейських країн – членів НАТО (так, це для нас також має значення).

Все решта – емоції, нехай і щирі. Але на них світова політика не працює.

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Джерело
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Теги: США зброя війна путін Дональд Трамп політика Україна

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