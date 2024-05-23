«Україна ухвалюватиме власні рішення»: Блінкен висловився про удари зброєю США по РФ

Блінкен заявив, що завдання США – постачати Україні ту зброю, якої вона потребує для відбиття російської агресії

У Палаті представників відбулися слухання щодо заборони для ЗСУ бити зброєю США по території Росії

Сполучені Штати не заохочують використання західних озброєнь за межами української території, однак Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Ентоні Блінкен.

22 травня у Палаті представників відбулися слухання щодо заборони для Сил Оборони України з боку Білого дому бити американською зброєю по російських військах на території Росії.

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників республіканець Майкл Маккол, звертаючись до запрошеного держсекретаря США Ентоні Блінкена, пояснив, що росіяни виставляють свою артилерію одразу за кордоном та наносять удари по позиціям ЗСУ.

«Однак ваша адміністрація і Джейк Салліван обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захистити себе і дати відсіч Росії. Саме тому я би надав згоду на використання далекобійних систем та систем ближнього радіусу дії, а також Himars, у той час, як ваша адміністрація зв'язує їм (українцям – ред.) руки за спиною. Чи зміните ви цю політику, щоб Україна могла воювати не зі зв'язаними за спиною руками?» – запитав Маккол Блінкена.

У відповідь держсекретар США наголосив, що завдання Сполучених Штатів та їхніх союзників – постачати Україні ту зброю, якої вона потребує для відбиття російської агресії.

«Коли йдеться про заохочення, схвалення нападів за межами України, ми цього не робили, але Україна повинна буде ухвалювати і буде ухвалювати свої власні рішення. І я хочу переконатися, що вона отримає необхідне обладнання. І, ви знаєте, Конгрес надав їм озброєння, і дякую вам за це», – сказав Блінкен.

Маккол зазначив, що Конгрес не накладав обмеження на використання американської зброї по території Росії.

«Я говорив з українцями – вони не можуть досягти перемоги з цими обмеженнями, які ви, а не Конгрес, наклали на них. І я сподіваюся, що ви донесете це до радника з питань національної безпеки (Джейка Саллівана – ред.) і зміните це політичне рішення, яке є дуже небезпечним і шкідливим для України, для українського народу», – заявив республіканець Майкл Маккол.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне.

Нагадаємо, Сполучені Штати не дозволяли Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер на брифінгу.

Як повідомлялося, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal з покликанням на американських посадовців.