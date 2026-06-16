Зеленський поспілкувався з Трампом на полях саміту G7 (фото)

Розмова президентів США та України у Франції

Трамп і Зеленський узгодили позиції стосовно завершення російсько-української війни

На полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, інформрує «Главком».

Головною темою розмови стало узгодження позицій про завершення російсько-української війни.

«Завжди важливо координувати позиції», – написав у соцмережі Володимир Зеленський.

З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

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Зустріч Трампа і Зеленського у Франції фото: Офіс президента України

Раніше американський лідер заявив, що після укладення мирної угоди з Іраном питання припинення «божевілля» та вбивств в Україні є його ключовим зовнішньополітичним пріоритетом. Трамп також зазначив, що бачить готовність Києва та Москви до діалогу.

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії паралельно намагаються переконати Трампа випрацювати спільний підхід, який базуватиметься на поточних успіхах України на полі бою та не дозволить Росії диктувати свої умови.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив про початок змістовних зустрічей на саміті G7 у Франції та окреслив ключові пріоритети української делегації.

Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув до зали перемовин першого засідання саміту G7, присвяченому війні в Україні, разом із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.