В Києві біля Ocean Plaza відновили рух транспорту
Біля ТРЦ Ocean Plaza відремонтували теплотрасу
Біля ТРЦ Ocean Plaza на вулиці Антоновича, де стався прорив труби з гарячою водою, у Києві відремонтували теплотрасу та відновили рух транспорту.
Про це повідомили в Київській міськдержадміністрації.
«Комунальна корпорація «Київавтодор» залучила до робіт 18 одиниць техніки та 23 робітники. Наразі транспортний рух вулицею відновлений», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.
Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.
Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.
Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.
За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.
За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.