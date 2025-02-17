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ЗСУ розбили російський ЗРК нового покоління за $135 млн: ефектне відео

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Кожне знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії – це зниження спроможностей ворога на полі бою»

В Донецькій області розвідники бригади артрозвідки «Чорний ліс» виявили та знищили новітній російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) малої та середньої дальності С-350 «Витязь». Про це йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

«Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії – це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що ЗРК С-350 «Витязь» – російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління. Орієнтовна вартість такого ЗРК близько $135 млн.

Нагадаємо, командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в інтерв’ю для «Армія Tv» розповів, як змінився противник за останні пів року бойових дій. Так, росіяни почали використовувати менше броньованої техніки, натомість штурмують позиції ЗСУ на баггі та двоколісних мотоциклах. Також у ворога з’явилися оптоволоконні дрони, які він застосовує більш ніж активно.

«Противник намагається змінити систему управління в своїх військах. За рахунок інтернет-можливостей, які з'являються на полі бою, намагаються копіювати точно так само, як це відбувається в силах оброни», – пояснив Федоренко. За словами командира «Ахіллеса», єдине, що в противника залишається незмінним – це можливість використовувати живу силу.

До слова, у районі Великої Новосілки Донецької області українські захисники відбили ворожий наступ, у якому задіяні були великі групи піхоти та десятки одиниць бронетехніки російських військ. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада Сухопутних військ Збройних сил України, оприлюднивши відео з результатами бойової роботи.

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Теги: вибух армія інтернет озброєння росіяни війна

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