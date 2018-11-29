Батько пораненого на українському кораблі СБУшника емоційно «пригрозив» Ляшку



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Фото: Reuters

Під час засідання Верховної Ради з питання введення воєнного стану Олег Ляшко деякий час блокував президію

Колишній голова Балтської райради Одещини Віктор Сорока, який є батьком пораненого військового моряка Василя Сороки, емоційно відреагував на поведінку депутата Олега Ляшка, який 26 листопада деякий час блокував президію Верховної Ради, де розглядали питання про введення воєнного стану.

«Не дай Бог з моїм сином буде щось не так, ти з Юлькою ляжеш», - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як відомо, Василя Сороку заарештували на два місяці за рішенням російського суду в Керчі. Адвокат Олексій Ладін стверджує, що на співробітника СБУ можуть чинити тиск з метою отримати від нього свідчення.

Відомо, що Сорока зателефонував дружині і розповів про стан свого здоров'я.

Нагадаємо, начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов повідомив, що серед 24 українських військових, затриманих росіянами, – двоє представляють СБУ.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Як відомо, Верховна Рада розглянула законопроект про воєнний стан авторства президента в понеділок увечері, 26 листопада, на позачерговому засіданні. Народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Під час екстреного засідання Верховної Ради з питання введення воєнного стану стався скандал. Народний депутат від ВО «Батьківщина» обізвав заступника голови Верховної Ради України Ірину Геращенко «підстилкою».

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

Джерело: Думская