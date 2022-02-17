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    ДБР викрило в Одесі «філіал» наркоугруповання (фото, відео)

    Злочинна мережа працювала по всій Україні - ДБР викрило в Одесі «філіал» наркоугруповання (фото, відео)
    Злочинна мережа працювала по всій Україні
    фото: dbr.gov.ua

    До схеми розповсюдження наркотиків також були залучені аптеки

    В Одесі викрили один із «філіалів» наркобізнесу, який займався розповсюдженням заборонених речовин по всій території України. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

    Встановлено, що зловмисники активно працювали з 2014 року під виглядом державної програми з лікування наркозалежних.

    «Система, яка була покликана допомагати наркозалежним, насправді ще більше втягувала молодь у наркоманію та сприяла поширенню у суспільстві цього ганебного явища. За попередньою версією слідства, зловмисники мали зв’язки з високопосадовцями в правоохоронних органах», – йдеться у повідомленні.

    Ділки у погонах наживалися на людських залежностях і під прикриттям шляхетних намірів без докорів сумління заробляли шалені кошти.

    Організатори створили незаконні підприємства, які своєю чергою відкрили наркологічні кабінети у великих містах України. До схеми також були залучені аптеки.

    За оперативною інформацією, за декілька сотень гривень зловмисники продавали рецепти на 40 таблеток метадону. Потім «покупці» законно отримували метадон і перепродавали його на чорному ринку. Одна точка реалізовувала в середньому до 2-3 тис. рецептів на місяць.

    За попередньою оцінкою, щомісячний обіг нелегального бізнесу міг становити близько 10 млн грн щомісяця. У межах кримінального провадження сьогодні відбуваються понад 40 обшуків у містах: Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Дніпрі.

    Автор: Дердавне бюро розслідувань

    «Обшуки проводяться й у залучених до схеми посадових осіб з-поміж місцевого керівництва правоохоронних органів. Про результати слідчих дій буде повідомлено додатково», – додали у відомстві.

    Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.

    Також у Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора Ладижинської виправної колонії №39, який спробував занести до колонії наркотики.

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    Теги: Одеса наркотики Державне бюро розслідувань
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    ДБР викрило в Одесі «філіал» наркоугруповання (фото, відео)