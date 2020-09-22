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    Криклій показав відео спецоперації з танкером Delfi

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    Танкер сів на мілину біля пляжу Дельфін&raquo; в Одесі 22 листопада 2019 року&nbsp; - Криклій показав відео спецоперації з танкером Delfi
    Танкер сів на мілину біля пляжу Дельфін» в Одесі 22 листопада 2019 року 

    10 вересня танкер було транспортовано до морського порту «Чорноморськ»

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій оприлюднив повну хронологію операції зі зняття танкера Delfi з мілини поблизу пляжу «Дельфін» в Одесі. 

    Відео міністр опублікував у Facebook.

    «Чому держава не змогла втрутитися раніше і хто заощадив кошти платників податків на здійсненні операції – відповідь на ці та інші питання дивіться у відео», – написав Криклій.

    У відео йдеться, що танкер сів на мілину біля пляжу Дельфін» в Одесі 22 листопада 2019 року. Згідно з морським правом власник судна має самостійно усунути наслідки аварії.

    Проте судновласник впродовж майже 9 місяців не зміг виконати свої зобов'язання. Тому у липні 2020 року операція з підняття судна перейшла під управління ДП «Адміністрація морських портів України», після чого власник подав до суду на відомство. Попри це 26 серпня Delfi був поставлений на кіль.

    В операції брали участь Одеська філія АМПУ, компанія «Бруклін-Київ» та компанія «Краншип». 10 вересня танкер було транспортовано до морського порту «Чорноморськ». Загалом роботи зі зняття судна з мілини тривали 30 днів.

    До слова, суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

    Президент Володимир Зеленський обіцяє назвати власників танкера Delfi після виборів.

    міністр Одеса корабель аварія Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
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