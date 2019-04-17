Молодіжний EdFusion зібрав в Одесі 226 учасників із 17 міст України



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Мер Одеси привітав учасників відкритого молодіжного EdFusion «Моя дипломатична місія»

З 15 по 18 квітня 2019 року на базі Одеської гімназії № 7 проходить відкритий молодіжний EdFusion «Моя дипломатична місія», який зібрав в Одесі 226 учасників - 30 команд учнів-лідерів із 17-ти міст 11-ти регіонів України.

У заходах беруть участь представники дипломатичних місій, акредитованих в Одесі.

15 квітня мер Одеси Геннадій Труханов і дуаєн дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, Еміл Рапчя поспілкувалися з учасниками форуму, побажавши їм провести час в активному спілкуванні один з одним, при цьому насолодившись різноманітністю, толерантністю і гостинністю Одеси.

«Ми створили в Одесі майданчик для спілкування молоді з різних регіонів України. Ці молоді люди - молодіжні лідери у своїх містах. Упевнений, саме вони продовжать будувати нашу країну. Так, ми всі різні, але ми об'єднані любов'ю до нашої країни, і в цьому полягає наша сила. Сьогодні наше місто стало прикладом для юних українців, як на одній території мирно проживають і розвиваються культури понад 130 національностей, люди різних конфесій і традицій», - зазначив Геннадій Труханов.

У рамках EdFusion для учасників форуму проведуть екскурсії з відвідуванням дипломатичних консульств, культурних товариств та представництва МЗС України в Одесі.

Крім того, заплановано проведення телемостів «Свята і традиції різних народів» з Болгарією, Грузією, Ізраїлем, Китаєм і Німеччиною. Також відбудеться міжнародна відеоконференція з Єгиптом «Великдень у моїй країні» за участю лектора з Італії.

«Ви - майбутнє покоління нової сучасної України, яке з кожним днем стає все ближче до Європи. Вам будувати майбутнє своєї країни! Головне завдання дипломатії - зміцнення відносин між країнами: коли говорять дипломати, гармати мовчать», - зазначив Еміл Рапчя.

Протягом 4-х днів учасників EdFusion також чекають різноманітні етнолайфхакі і майстер-класи, флешмоби та квести, тренінги та благодійний ярмарок, кулінарне шоу і пісенний конкурс.