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На Одещині чоловік відмовився від мобілізації через віру та сім'ю: що вирішив суд

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Одещині чоловік відмовився від мобілізації через віру та сім'ю: що вирішив суд
Суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації через віру
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На суді чоловік охарактеризував себе як православного християнина, однак не зміг довести цього

На Одещині чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за відмову від мобілізації. Відповідний вирок ухвалив Кодимський районний суд, пише «ТСН».

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2024 року чоловік категорично відмовився отримати повістку і написав у приміщенні територіального центру комплектування заяву про відмову від мобілізації.

На судовому засіданні чоловік пояснив своє рішення тим, що вважає пріоритетом інтереси своєї сім’ї, оскільки служба в армії може загрожувати його життю. Він також зазначив, що дружина наразі вагітна третьою дитиною.

«Себе охарактеризував як православного християнина, але не зміг навести доводи, в чому саме ступінь його релігійних переконань вищий за рівень релігійних переконань інших військовозобов`язаних, які мобілізовані на військову службу та виконують свої обов`язки щодо захисту Батьківщини. На пропозицію суду не зміг повністю прочитати молитву «Отче наш» або будь-яку іншу відому йому молитву, а з десяти заповідей зміг назвати лише кілька найвідоміших (не вкради, не вбий). Також не назвав імені жодного зі священників, яких, за його словами, відвідував, коли ті приїздять до церкви в селі, де мешкає», – йдеться у матеріалах суду.

Дружина підсудного підтримала його позицію, зазначивши, що рішення ухилятися від мобілізації було прийнято разом. Вона також наголосила на релігійності чоловіка, який нібито щонеділі відвідує церкву. Однак староста села поставив під сумнів ці слова, зауваживши, що підсудний рідко буває у храмі.

Розглянувши всі докази, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України й ухвалив вирок – три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації «через віру». Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

Як повідомлялося, народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював альтернативний законопроєкт щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення.

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Теги: суд Одещина релігія мобілізація сім'я вирок військовозобов'язаний

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