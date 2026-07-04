На трасі Одеса – Миколаїв маршрутка зіткнулася з фурою: дев'ятеро людей загинули (відео)

Попередньо, внаслідок аварії могли загинути до 10 людей

На трасі Одеса – Миколаїв сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та вантажівки, пише «Главком».

За даними поліції, між селами Красне та Нечаяне вранці, 4 липня, близько 7:40 водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

фото: Поліція Миколаївщини

фото: Поліція Миколаївщини

Попередньо, внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще вісім отримали травми різного ступеня тяжкості.

😱Страшна аварія сталась на Миколаївщині на одеській трасі М-14: у районі Щасливого зіткнулись маршрутка та вантажівка



Місцеві ЗМІ пишуть про багатьох загиблих. Офіційної інформації поки не було.



🔞 Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри! pic.twitter.com/kDYufOH84Q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 4, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

На місці трагедії працюють слідчі поліції. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху та безпеку інших учасників дорожнього руху.

До слова, у Рівненській області на залізничному переїзді сталося серйозне ДТП – маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом. За попередньою інформацією, внаслідок аварії є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса,