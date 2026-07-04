Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На трасі Одеса – Миколаїв маршрутка зіткнулася з фурою: дев'ятеро людей загинули (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На трасі Одеса – Миколаїв маршрутка зіткнулася з фурою: дев'ятеро людей загинули (відео)
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Попередньо, внаслідок аварії могли загинути до 10 людей

На трасі Одеса – Миколаїв сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та вантажівки, пише «Главком».

За даними поліції, між селами Красне та Нечаяне вранці, 4 липня, близько 7:40 водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

На трасі Одеса – Миколаїв маршрутка зіткнулася з фурою: дев'ятеро людей загинули (відео) фото 1
фото: Поліція Миколаївщини
На трасі Одеса – Миколаїв маршрутка зіткнулася з фурою: дев'ятеро людей загинули (відео) фото 2
фото: Поліція Миколаївщини

Попередньо, внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще вісім отримали травми різного ступеня тяжкості.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

На місці трагедії працюють слідчі поліції. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху та безпеку інших учасників дорожнього руху.

До слова, у Рівненській області на залізничному переїзді сталося серйозне ДТП – маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом. За попередньою інформацією, внаслідок аварії є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса,

Читайте також:

Теги: ДТП Одеса Миколаїв аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику ГРУ РФ
СБУ заочно повідомила про підозру вербувальнику РФ, який керував диверсіями в Одесі
11 червня, 13:36
Одеса залишається одним із найбільших економічних та культурних центрів України
Одеса відкрила 13 безпечних пляжних зон: перелік
11 червня, 19:40
Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє поліцейських, жінка та 12-річний Григорій Глушич
Кривава ДТП на Караваєвих дачах: що говорять адвокати підозрюваного і жертв
12 червня, 10:15
Громадянин Туреччини Йилдиз Угур побив українку
Власника ресторану, який побив жінку в Одесі, позбавлено дозволу на проживання в Україні
17 червня, 17:44
23-річний водій автомобіля Acura TLX не впорався з керуванням, з'їхав на праве узбіччя, де скоїв наїзд на дерево
На Обухівщині автівка врізалася в дерево, 22-річна пасажирка загинула
17 червня, 15:50
У Броварах автівка зіткнулася з автобусом
Смертельна ДТП у Броварах забрала життя двох дітей
20 червня, 11:42
Місце злочину
У Миколаєві сталася стрілянина: загинули двоє іноземців
1 липня, 01:57
Наслідки удару по Одещині, 1 липня 2026 р.
РФ атакувала склади з туалетним папером на Одещині: фото, відео
1 липня, 17:33
Смертельне ДТП у Києві на Караваєвих Дачах, 5 червня 2026
Аварія на Караваєвих дачах: поліція пояснила неминучість введення нових штрафів
1 липня, 17:10

Новини

На трасі Одеса – Миколаїв маршрутка зіткнулася з фурою: дев'ятеро людей загинули (відео)
На трасі Одеса – Миколаїв маршрутка зіткнулася з фурою: дев'ятеро людей загинули (відео)
ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині
ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині
Окупанти вдарили по складу з продовольствами на Одещині
Окупанти вдарили по складу з продовольствами на Одещині
РФ атакувала склади з туалетним папером на Одещині: фото, відео
РФ атакувала склади з туалетним папером на Одещині: фото, відео
Ворог вдарив балістикою по Одещині: є загиблі та поранені
Ворог вдарив балістикою по Одещині: є загиблі та поранені
Мовна омбудсменка перевіряє скандальний одеський театр після публікації «Главкома»
Мовна омбудсменка перевіряє скандальний одеський театр після публікації «Главкома»

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua