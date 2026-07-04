На трасі Одеса – Миколаїв маршрутка зіткнулася з фурою: дев'ятеро людей загинули (відео)
Попередньо, внаслідок аварії могли загинути до 10 людей
На трасі Одеса – Миколаїв сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та вантажівки, пише «Главком».
За даними поліції, між селами Красне та Нечаяне вранці, 4 липня, близько 7:40 водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.
Попередньо, внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще вісім отримали травми різного ступеня тяжкості.
На місці трагедії працюють слідчі поліції. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху та безпеку інших учасників дорожнього руху.
До слова, у Рівненській області на залізничному переїзді сталося серйозне ДТП – маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом. За попередньою інформацією, внаслідок аварії є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса,
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