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    На Одещині московська церква перейшла до складу ПЦУ

    документ
    На Одещині московська церква перейшла до складу ПЦУ
    Фото: usionline.com

    Рішення було прийняте за результатами зборів релігійної громади

    В Одеській області у селі Визирці, місцевий храм в умовах війни з РФ вирішив зректися підпорядкування Українській Православній Церкві Московського патріархату і перейти до ПЦУ. Про це повідомив настоятель ставропігійного Православного приходу УПЦ Борис Нагорний.

    «За результатами зборів нашої Релігійної Громади було прийнято одностайне рішення про перехід в Православну Церкву України. Двері нашого храму, як і раніше, залишаються відкритими для кожного з Вас», – наголосив Нагорний.

    Нагадаємо, 14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі Церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця (з юрисдикції УПЦ МП) села Мотижин, Бучанського району, Київської області.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото).

    Нещодавно Московська церква шокувала поясненням, чому Росія почала війну.

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    Теги: росія окупанти церква війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    На Одещині московська церква перейшла до складу ПЦУ