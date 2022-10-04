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Рашисти просто зараз атакують Одещину дронами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти просто зараз атакують Одещину дронами
Повітряна тривога на Одещині триває
Суспільне Одеса

Один із дронів вже збили сили ППО

В Одесі чутно вибухи. Telegram-канали повідмляють про атаку на місто дронами-камікадзе.

За непідтвердженою інформацією, один із дронів вже збили.

Рашисти просто зараз атакують Одещину дронами фото 1

Повітряна тривога на Одещині триває.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Одещину дронами. Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині.

Раніше «Південь» назвав області, яким загрожують іранські дрони. Також командування роз’яснило, як розпізнати іранські дрони.

Теги: безпілотник Одеса росія Україна війна

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