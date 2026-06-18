Атаки дронів на Москву. США звернулися до своїх громадян у Росії

Посольства США в Росії звернулося до американців

Громадян США, які перебувають на території Росії, застерегли про небезпеку через атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу посольства США в Росії.

«Атаки безпілотників та вибухи відбувалися поблизу кордону з Україною, а також у великих містах Росії, зокрема в Москві, Казані та Санкт-Петербурзі. У надзвичайній ситуації слід дотримуватися вказівок місцевих російських органів влади та шукати укриття», – йдеться у повідомленні.

Американцям, які перебувають у РФ, у разі виявлення дрона рекомендовано негайно відійти на безпечну відстань і сховатися. «Не наближайтеся, не торкайтеся та не фотографуйте безпілотники, їхні уламки або предмети, скинуті безпілотниками. Російське законодавство забороняє поширювати або публікувати фотографії чи відео, на яких зображені наслідки атак дронів, зокрема зображення безпілотників або їхніх деталей. Порушення цього закону може призвести до накладення штрафу або позбавлення волі. Дотримуйтесь вказівок місцевих органів влади», – додається у повідомленні.

«Громадянам США ще раз рекомендується та настійно нагадується не подорожувати до Росії», – наголосило посольство.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

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Зокрема, Зеленський зазначив, що Україна не залишить без відповіді російські удари по своїх мирних містах і продовжить методично переносити бойові дії на територію країни-агресорки. Масштабні атаки по об'єктах у РФ є єдиним дієвим способом змусити Кремль припинити війну.

Напередодні у мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонації одного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан. «Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!», – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.

Як повідомлялося, наймасштабніший удар безпілотників по Москві та Підмосков'ю не лише паралізував інфраструктуру, а й підірвав внутрішню стабільність Росії. Мешканці навколишніх районів Москви пишуть, що на місто падає токсичний дощ.