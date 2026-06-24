Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії на рік

Чинний термін економічних обмежень закінчується 31 липня 2026 року

Сьогодні, 24 червня, глави представництв держав-членів ЄС у Брюсселі вирішили продовжити секторальні економічні обмеження проти РФ ще на рік. Це рішення ухвалене на виконання політичної волі лідерів країн Євроради, затвердженої під час саміту 18 червня. Як інформує «Главком», про це «Укрінформу» повідомив європосадовець, обізнаний з ходом обговорень.

«Єврорада погодилася з 12-місячним періодом, а сьогодні на засіданні послів країн-членів ЄС було погоджено застосування письмової процедури для ухвалення відповідного рішення на рівні Ради ЄС», – сказало джерело на умовах анонімності.

Кінцевий термін відповідної письмової процедури – завтра об 11:00 за брюссельським часом. Тобто в разі погодження міністрами всіх держав-членів ЄС рішення про продовження секторальних санкцій проти РФ на 12 місяців буде ухвалене вже у четвер, 25 червня.

Нагадаємо, 18 червня лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі вперше ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії не на шість місяців, як це було раніше, а одразу на рік. Як повідомляло Deutsche Welle, таке рішення стало можливим після зміни влади в Угорщині. Якщо колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан регулярно блокував подібні ініціативи, то новий глава угорського уряду Петер Мадяр, який обійняв посаду в травні, підтримав річне продовження санкцій

Напередодні стало відомо, що Болгарія виступила проти частини 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Через позицію Софії погодження нових обмежень може зіткнутися з додатковими труднощами, адже для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

До слова, Європейський Союз розширив санкційний список та включив до нього понад 80 фізичних і юридичних осіб, які прямо або опосередковано пов'язані з Російською Федерацією.