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Біля одного із військових аеродромів України затримано агентів ФСБ: готували удар по F-16

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Біля одного із військових аеродромів України затримано агентів ФСБ: готували удар по F-16
Поблизу одного із військових аеродромів України «на гарячому» затримано двох агентів РФ
фото: СБУ

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави

Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка «полювала» на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України «на гарячому» затримано двох агентів РФ, які фотографували зліт вітчизняного F-16. Поплічниками ворога виявилися мешканці Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої вже встановила СБУ.

Біля одного із військових аеродромів України затримано агентів ФСБ: готували удар по F-16 фото 1

Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб надалі ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів.

«Щоб виконати цю вказівку агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах п'яти регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати «ціль» протягом декількох днів. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16», – йдеться у повідомленні.

Біля одного із військових аеродромів України затримано агентів ФСБ: готували удар по F-16 фото 2
Біля одного із військових аеродромів України затримано агентів ФСБ: готували удар по F-16 фото 3

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. При затриманні у зловмисників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар по одному з військових інститутів України. За даними слідства, курсантка, яка перевелася на навчання до Львівщини, почала співпрацювати з представником російських спецслужб.

До слова, правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб РФ, до складу якого входили співробітники «Укрзалізниці» та столичного метрополітену.

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Теги: СБУ війна ФСБ росія ракета F-16 авіація

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