Одеські дзюдоїсти вибороли медалі національної першості

Підготував спортсменів тренер Сергій Єрмаков

22-23 листопада в Ужгороді відбувся чемпіонат України із дзюдо серед молодших кадетів до 17 років. Про це пише Одеська міська рада.

Протягом двох днів на татамі спорткомплексу Ужгородського наукового ліцею вийшло майже 600 спортсменів із 23 регіонів України, які розіграли 17 комплектів нагород.

У загальнокомандному заліку команда Одещини, у складі якої виступали вихованці Комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 4 і № 15 м. Одеси, обласної ДЮСШ із дзюдо та регбі, а також спортклубів міста й області, здобула третє місце (3 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі).

Переможцями першості стали представники Києва (5-4-4), на другому місці – команда Дніпропетровської області (3-1-5).

Свій внесок у командну скарбничку зробили одесити – вихованці КДЮСШ № 4 Валерія Каніковська (70 кг) та Кирило Василинич (73 кг), які завоювали срібну та бронзову медалі відповідно.

Підготував спортсменів тренер Сергій Єрмаков.

Нагадаємо, що у місті Бангкок (Королівство Таїланд) проходить молодіжний чемпіонат світу з таїландського боксу Муей Тай. Змагання зібрали понад 3,5 тис. учасників, об’єднавши 93 федерації. про це повідомила міськарада Одеси.