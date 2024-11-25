Чемпіонат України з вільної боротьби: юний спортсмен з Львівщини виборов перше місце

БФ «Українська сила» підтримав Івана Заліска на чемпіонаті України з вільної боротьби

Благодійний фонд «Українська сила» підтримав участь Івана Заліска на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат U-16 з вільної боротьби, який проходив у Бучі (Київщина) з 14 по 19 листопада. За результатами змагань юний спортсмен з Львівщини виборов 1 місце у ваговій категорії до 65 кг.

На чемпіонаті України взяли участь 24 збірних команд України, загалом – 354 юнаків та 113 дівчат. Серед них – 39 спортсменів та спортсменок зі Львівщини. За результатами змагань вони посіли перше командне місце серед дівчат та четверте серед юнаків, виборовши 12 нагород – по 4 золотих, срібних та бронзових медалей.

Іван Заліско – вихованець дитячо-юнацької спортивної школи імені Петра Короля. Тренує спортсмена Заслужений тренер України Віталій Борисенко.

БФ «Українська сила» опікується юним спортсменом вже кілька років. До цього ж молодого борця підтримував особисто Ярослав Майборода, голова та співзасновник Фонду. Зокрема, нині завдяки підтримці Фонду Іван Заліско має можливість брати участь у міжнародних змаганнях та зборах, які не фінансує держава, отримувати спортивне харчування та якісне відновлення після змагань тощо. За цей час він став чемпіоном Європи з вільної боротьби у віковій категорії до 15 років, а також здобув перемогу на двох чемпіонатах України – U-15 та U-17.

«Підтримувати молодь та спорт важливо у будь-який час, а під час війни – й поготів. Саме тому ми підходимо системно до цього питання – опікуємося як молодими спортсменами, так і виступаємо спонсором різноманітних спортивних змагань. Ми у Фонді розуміємо, що спортивні успіхи молоді мають для майбутньої нашої країни велике значення», – зазначив голова Благодійного фонду «Українська сила» Ярослав Майборода.

Зауважимо, що «Українська сила» – це благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році для підтримки захисників нашої країни. Основними партнерами Фонду є компанії «ЯроСад» та «Solяra». Також серед пріоритетних напрямів діяльності Фонду – розвиток спорту в Україні через підтримку змагань та спортсменів.