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Українські каратистки відмовились від фото з росіянкою на турнірі у Венеції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українські каратистки відмовились від фото з росіянкою на турнірі у Венеції
Марія Гнесь з Чернівців на змаганнях виступала у категорії «юніори» і дійшла до фіналу, де поступилась росіянці Веронці Гашніковій з рахунком 3:4
фото: Федерація карате України

Українські спортсменки вибороли срібну та бронзову медалі, росіянка – золоту

Українські каратистки Марія Гнесь та Анна Ващишин відмовились від спільного фото з російською спортсменкою на п’єдесталі під час церемонії нагородження на змагання у Венеції. Про це повідомляє «Чемпіон».

Так, українки виступили на етапі Юнацької Ліги (Karate 1 Youth League) на турнірі Всесвітньої федерації карате (WKF).

Марія Гнесь з Чернівців на змаганнях виступала у категорії «юніори» і дійшла до фіналу, де поступилась росіянці Веронці Гашніковій з рахунком 3:4.

Львів’янка Анна Ващишин у чвертьфіналі змагань боролась саме з Марєю Гнесь, якій поступилась. Водночас Ващишин здобула перемогу у бою за «бронзу».

Відтак українські спортсменки вибороли срібну та бронзову медалі, росіянка – золоту. Разом їм довелось стояти на п’єдесталі на церемонії народження.

Після вручення медалей, Гнесь та Ващишин відмовились від спільного фото з Гашніковою.

Нагадаємо, російські біатлоністи зіткнулися із серйозним дефіцитом якісних іноземних патронів, що відчутно позначається на їхніх результатах, з'ясував російський Рбк. Про проблему зокрема розповів чемпіон світу 2017 року Антон Бабіков.

Після мас-старту на Кубку Міжнародної ліги клубного біатлону, де Бібіков посів лише 23 місце, допустивши вісім промахів, спортсмен пов'язав свої невдачі з якістю боєприпасів. Бабіков додав, що якщо ситуація не зміниться, він може завершити кар'єру.

До слова, тренера клубу російської Молодіжної хокейної ліги «Сибірські Снайпери» Вадима Берестова звинувачують у сексуальних домаганнях до гравців. Про повідомляє «Вечірня Казань.»

Зазначається, що Берестов, який є тренером з фізичної підготовки, запрошував до себе у номер неповнолітнього гравця, а також раніше відправляв йому свої інтимні фотографії. Інші ЗМІ стверджують, що тренера підозрюють у домаганнях щодо мінімум двох хокеїстів команди.

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Теги: карате фото росіяни медалі

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