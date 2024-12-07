Українські каратистки відмовились від фото з росіянкою на турнірі у Венеції

Марія Гнесь з Чернівців на змаганнях виступала у категорії «юніори» і дійшла до фіналу, де поступилась росіянці Веронці Гашніковій з рахунком 3:4

Українські спортсменки вибороли срібну та бронзову медалі, росіянка – золоту

Українські каратистки Марія Гнесь та Анна Ващишин відмовились від спільного фото з російською спортсменкою на п’єдесталі під час церемонії нагородження на змагання у Венеції. Про це повідомляє «Чемпіон».

Так, українки виступили на етапі Юнацької Ліги (Karate 1 Youth League) на турнірі Всесвітньої федерації карате (WKF).

Марія Гнесь з Чернівців на змаганнях виступала у категорії «юніори» і дійшла до фіналу, де поступилась росіянці Веронці Гашніковій з рахунком 3:4.

Львів’янка Анна Ващишин у чвертьфіналі змагань боролась саме з Марєю Гнесь, якій поступилась. Водночас Ващишин здобула перемогу у бою за «бронзу».

Українські каратистки Марія Гнесь та Анна Ващишин відмовились від спільного фото з російською спортсменкою на п’єдесталі під час церемонії нагородження на змагання у Венеції. pic.twitter.com/V5iumPkGIl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2024

Відтак українські спортсменки вибороли срібну та бронзову медалі, росіянка – золоту. Разом їм довелось стояти на п’єдесталі на церемонії народження.

Після вручення медалей, Гнесь та Ващишин відмовились від спільного фото з Гашніковою.

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