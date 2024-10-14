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Магучіх номіновано на найкращу спортсменку світу. Як проголосувати за чемпіонку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Магучіх номіновано на найкращу спортсменку світу. Як проголосувати за чемпіонку
Головними здобутками Магучіх стали золото Олімпіади-2024 у Парижі та побиття рекорду, який тримався 37 років
фото: (c)Ulf Schiller

Цього року спортсменка стала чемпіонкою Європи та втретє поспіль виграла Діамантову лігу у стрибках у висоту

Українську олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх номіновано на звання найкращої легкоатлетки 2024 року за версією World Athletics. Проголосувати може кожен охочий у соцмережах. Про це стало відомо з офіційного сайту організації.

Нагороди вручатимуть чоловікам і жінкам у трьох категоріях – технічні, бігові й позастадіонні види. Українка претендує на першість серед представників технічних видів.

Голосування вже розпочато на сторінках World Athletics в соціальних мережах. Воно триватиме до 20 жовтня. Щоб проголосувати, треба поставити like на Facebook і в Instagram і (або) зробити ретвіт на X.

Суперниці Магучіх:

  • Валарі Олман (США), олімпійська чемпіонка з метання диска;
  • Тара Девіс-Вудхолл (США), олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину;
  • Ніна Кеннеді (Австралія), олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги в стрибках з жердиною;
  • Нафіссату Тіам (Бельгія), олімпійська чемпіонка з семиборства.
Магучіх номіновано на найкращу спортсменку світу. Як проголосувати за чемпіонку фото 1

Для українки це вже третя поспіль номінація на премію за версією Міжнародної федерації легкої атлетики. У 2022 і 2023 роках вона також потрапила у список претенденток, але не здобула нагороду.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2024 року в Європі.

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Теги: українка золото Ярослава Магучіх Facebook рекорд

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