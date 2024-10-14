Магучіх номіновано на найкращу спортсменку світу. Як проголосувати за чемпіонку

Головними здобутками Магучіх стали золото Олімпіади-2024 у Парижі та побиття рекорду, який тримався 37 років

Цього року спортсменка стала чемпіонкою Європи та втретє поспіль виграла Діамантову лігу у стрибках у висоту

Українську олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх номіновано на звання найкращої легкоатлетки 2024 року за версією World Athletics. Проголосувати може кожен охочий у соцмережах. Про це стало відомо з офіційного сайту організації.

Нагороди вручатимуть чоловікам і жінкам у трьох категоріях – технічні, бігові й позастадіонні види. Українка претендує на першість серед представників технічних видів.

Голосування вже розпочато на сторінках World Athletics в соціальних мережах. Воно триватиме до 20 жовтня. Щоб проголосувати, треба поставити like на Facebook і в Instagram і (або) зробити ретвіт на X.

Суперниці Магучіх:

Валарі Олман (США), олімпійська чемпіонка з метання диска;

Тара Девіс-Вудхолл (США), олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину;

Ніна Кеннеді (Австралія), олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги в стрибках з жердиною;

Нафіссату Тіам (Бельгія), олімпійська чемпіонка з семиборства.

Для українки це вже третя поспіль номінація на премію за версією Міжнародної федерації легкої атлетики. У 2022 і 2023 роках вона також потрапила у список претенденток, але не здобула нагороду.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2024 року в Європі.