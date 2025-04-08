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В Одесі відкрилася унікальна фотовиставка за участі авторів з особливими потребами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Одесі відкрилася унікальна фотовиставка за участі авторів з особливими потребами
Фотовиставка «Діалоги поглядів» відкрилася в Одесі
фото: dumskaya.net

Виставка працюватиме до 25 квітня, вхід – вільний

В Одесі відкрилася фотовиставка «Діалоги поглядів». Вона побудована за принципом парних експозицій, кожна пара світлин – це відповідь одного автора іншому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання «Думська».

Зазначається, що таким чином вперше поєднали світлини 14 фотографів з особливими потребами та шести професійних фотохудожників. Серед них Борис Бухман, Ігор Гержик, Володимир Ландін, Надєжда Анжеліна, Сергій Онишко та Олександр Сінельніков.

В Одесі відкрилася унікальна фотовиставка за участі авторів з особливими потребами фото 1
фото: dumskaya.net

Фотографії поєднують не лише спільні теми, а й емоційний відгук, передаючи різні погляди на спільну реальність.

11 фото
На весь екран
фото: dumskaya.net

«Вперше в нашій діяльності ми реалізували настільки теплий і глибокий проєкт разом із молодими людьми з ментальними особливостями. Ми віримо, що це не буде останній наш крок у цьому напрямі. Ми віримо, що мистецтво не має обмежень. Що фотографія – це мова, якою може говорити кожен, незалежно від досвіду, освіти чи особливостей сприйняття», – розповіли організатори.

Виставка працюватиме до 25 квітня, вхід – вільний.

До слова, в Українському Домі відкрився масштабний проєктвиставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші». Вона розповідає про багатовимірну сутність української національної валюти: її символічні, історичні та мистецькі аспекти.

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Теги: Одеса виставка фото

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