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Удари по Криму: з’явилися детальні супутникові знімки наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удари по Криму: з’явилися детальні супутникові знімки наслідків
Пожежа на нафтобазі у Керчі, 20 червня 2026 року
фото: «Радіо Свобода»/Telegram

На знімках можна побачити руйнування на логістичних маршрутах РФ

З'явилися супутникові знімки, які зафіксували наслідки ударів по російській логістиці та нафтових об'єктах у Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

«Знімки компанії Vantor з 12 по 22 червня публікують «Схеми». На них можна побачити руйнування на ключових логістичних маршрутах, які використовують для постачання російських військ в Криму, та пожежі на нафтових об'єктах. На знімках Керченського мосту – робота машин із димовими генераторами, які намагалися замаскувати частини мосту», - йдеться у повідомленні.

8 фото
На весь екран
фото: «Радіо Свобода»/Telegram

На супутникових знімках зафіксовані:

  1. Пожежа на нафтобазі у Керчі, 20 червня 2026 року.
  2. Дим від пожежі на нафтобазі в Керчі та робота димових генераторів на Керченському мосту, 22 червня 2026 року.
  3. Димові генератори на Керченському мосту, 22 червня 2026 року.
  4. Пошкоджений Генічеський міст та нові альтернативні переправи поруч з ним, Херсонська область, 21 червня 2026 року.
  5. Пошкоджений пункт пропуску «Джанкой» в селі Передмістне, Крим, 17 червня 2026 року.
  6. Наслідки ураження мосту через Північнокримський канал у селі Ставки, Херсонська область 20 червня 2026 року.
  7. Руйнування на Чонгарському мосту, Крим, 12 червня 2026 року.
  8. Пожежа на нафтобазі в порту Кавказ, Росія, 21 червня 2026 року.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня в окупованому Криму сталася масштабна аварія в енергосистемі після атаки безпілотників. Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта та низка районів півострова.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: Крим війна

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