Удари по Криму: з’явилися детальні супутникові знімки наслідків

Пожежа на нафтобазі у Керчі, 20 червня 2026 року

На знімках можна побачити руйнування на логістичних маршрутах РФ

З'явилися супутникові знімки, які зафіксували наслідки ударів по російській логістиці та нафтових об'єктах у Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

«Знімки компанії Vantor з 12 по 22 червня публікують «Схеми». На них можна побачити руйнування на ключових логістичних маршрутах, які використовують для постачання російських військ в Криму, та пожежі на нафтових об'єктах. На знімках Керченського мосту – робота машин із димовими генераторами, які намагалися замаскувати частини мосту», - йдеться у повідомленні.

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фото: «Радіо Свобода»/Telegram

На супутникових знімках зафіксовані:

Пожежа на нафтобазі у Керчі, 20 червня 2026 року. Дим від пожежі на нафтобазі в Керчі та робота димових генераторів на Керченському мосту, 22 червня 2026 року. Димові генератори на Керченському мосту, 22 червня 2026 року. Пошкоджений Генічеський міст та нові альтернативні переправи поруч з ним, Херсонська область, 21 червня 2026 року. Пошкоджений пункт пропуску «Джанкой» в селі Передмістне, Крим, 17 червня 2026 року. Наслідки ураження мосту через Північнокримський канал у селі Ставки, Херсонська область 20 червня 2026 року. Руйнування на Чонгарському мосту, Крим, 12 червня 2026 року. Пожежа на нафтобазі в порту Кавказ, Росія, 21 червня 2026 року.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня в окупованому Криму сталася масштабна аварія в енергосистемі після атаки безпілотників. Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта та низка районів півострова.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.