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Росія вдарила балістикою по Одесі, є загиблі і поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія вдарила балістикою по Одесі, є загиблі і поранені
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чотирьох людей. Ще троє людей під уламками будівлі загинули
фото: ДСНС Одещини

Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили і працювали цивільні. Під завалами опинилися люди

Російські війська вночі 11 жовтня завдали удару балістичними ракетами по Одесі, загинули четверо людей, серед яких підліток, і ще десятеро поранені. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили і працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.

Як зазначив очільник ОДА, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чотирьох людей. Ще троє людей під уламками будівлі загинули.

Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець і 16-річна дівчина.

Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чотирьох людей. Ще троє людей під уламками будівлі загинули
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чотирьох людей. Ще троє людей під уламками будівлі загинули
фото: ДСНС Одещини

Десятеро людей дістали поранення і травми, девʼятеро постраждалих госпіталізовані. Четверо людей перебувають у важкому стані.

Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.

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Аварійно-рятувальні роботи в Одесі ускладнювались через повторний сигнал «Повітряної тривоги»
фото: ДСНС Одещини

Як повідомили у ДСНС, аварійно-рятувальні роботи в Одесі ускладнювались через повторний сигнал «Повітряної тривоги».

Разом з рятувальниками працювали медики, прліція, представники Червоного Хреста та добровольці. До пошукових робіт залучались кінологи. 

Нагадаємо, 9 жовтня на Одещині внаслідок атаки російського ударного дрона було  пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхового будинку. Травмовано п’ятеро осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.  

Теги: добровольці рятувальники жінка Одещина обстріл

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