Дрони атакували підшипниковий завод у Пензі (відео)

Після атаки дронів спалахнула пожежа

Сьогодні, 1 липня, дрони атакували російську Пензу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Після атаки дронів спалахнула пожежа.

За попередніми даними, під ударом опинився державний підшипниковий завод.

Нагадаємо, 30 червня Сили оборони повторно вдарили по центру космічного звʼязку «Дубна» у Московській області. «Далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку «Дубна» у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні», – наголосив Зеленський.

Також Сили оборони України 29 червня та в ніч на 30 червня уразили важливі об’єкти противника – зокрема, автомобільний міст у тимчасово окупованій частині Запорізької області та залізничний міст у захопленому Криму.