Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику Єрмака

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику Єрмака
22 травня НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову
фото з відкритих джерел

Термін дії зобов’язань – до 28 липня

Сьогодні, 28 травня, Вищий антикорупційний суд у вівторок обрав колишньому заступнику глави Офісу президента Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

«28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн», – йдеться у повідомленні.

ВАКС підтримав позицію прокурора і зобов’язав Смирнова:

  • прибувати на вимогу детектива, прокурора і суду та не залишати Київ без їхнього дозволу;
  • повідомляти детективу, прокурору і суду про зміну місця проживання і роботи;
  • не спілкуватися зі свідками у справі;
  • здати паспорт і закордонний паспорт.

Термін дії зобов’язань – до 28 липня.

Нагадаємо, 22 травня Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Як зазначають журналісти, Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 березня підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Як повідомлялося, згідно з розслідуванням журналістів, брат ексзаступника очільника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

Читайте також:

Теги: Вищий адміністративний суд України Андрій Єрмак Андрій Смирнов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними джерел «Цензор.Нет», глава Міноборони Рустем Умєров замінить міністра інфраструктури Олександра Кубраков на посаді
Глава Міноборони замінить міністра Кубракова на посаді? Радник Банкової відреагував
1 травня, 15:35
Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання угоди про гарантії безпеки
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36
Сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій
Україна провела третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
30 квiтня, 03:39
Українська команда провела четвертий раунд переговорів із США
Стало відомо, коли Україна може фіналізувати безпекову угоду з США
7 травня, 01:20
Єрмак й Сорос обговорили пріоритети України в міжнародній політиці
Єрмак провів зустріч із Соросом-молодшим
13 травня, 17:46
У березні Смирнова було звільнено з посади заступника керівника Офісу президента
НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Смирнову – ЗМІ
22 травня, 13:50
За словами Смирнова, оголошення йому про підозру було анонсовано майже за пів року
«Швидко та делікатно». Смирнов прокоментував отримання підозри
22 травня, 15:02
Українські політики дякують боксеру за бій
Відомі українські політики привітали Усика із перемогою
19 травня, 03:28
Ексзаступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов отримав підозру
Підозра ексзаступнику Єрмака, дострокові вибори у Британії. Головне за 22 травня
22 травня, 21:00

Події в Україні

Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хв
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хв
ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику Єрмака
ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику Єрмака
Усі ТЕС в Україні пошкоджено або зруйновано – «Укренерго»
Усі ТЕС в Україні пошкоджено або зруйновано – «Укренерго»
ТЦК відправлятиме повістки 17-річним юнакам: роз'яснення Сухопутних військ
ТЦК відправлятиме повістки 17-річним юнакам: роз'яснення Сухопутних військ
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
Викопали тунель під банком: поліція затримала зухвалих зловмисників
Викопали тунель під банком: поліція затримала зухвалих зловмисників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Путін націлився на Глобальний саміт миру
23K
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів
5583
Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз
4849
Заборона онлайн-бронювання ліків: Мінохорони здоров'я назвало основну мету
3580
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті
3065
Північна Корея знову запустила ракету у бік Японії, але щось пішло не так

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua