ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику Єрмака

Термін дії зобов’язань – до 28 липня

Сьогодні, 28 травня, Вищий антикорупційний суд у вівторок обрав колишньому заступнику глави Офісу президента Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн», – йдеться у повідомленні.

ВАКС підтримав позицію прокурора і зобов’язав Смирнова:

прибувати на вимогу детектива, прокурора і суду та не залишати Київ без їхнього дозволу;

повідомляти детективу, прокурору і суду про зміну місця проживання і роботи;

не спілкуватися зі свідками у справі;

здати паспорт і закордонний паспорт.

Термін дії зобов’язань – до 28 липня.

Нагадаємо, 22 травня Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Як зазначають журналісти, Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 березня підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Як повідомлялося, згідно з розслідуванням журналістів, брат ексзаступника очільника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.