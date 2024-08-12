На кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме один з пунктів пропуску

Пункт пропуску не працюватиме з 08:00 до 12:00

На пункті пропуску з Молдовою проводитимуть планові роботи

13 серпня в Одеській області в першій половині дня на декілька годин припинить роботу пункт пропуску «Паланка – Маяки-Удобне». Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«13 серпня з 08:00 до 12:00 у пункті пропуску «Паланка – Маяки-Удобне» проводитимуть планові роботи з обслуговування електромереж», – йдеться у повідомленні.

Тим, хто подорожує, для уникнення незручностей та затримок під час подорожі радять перетинати державний кордон через найближчий пункт пропуску «Старокозаче».

Нагадаємо, українці стали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею. Причина – туристичний сезон.

Як повідомлялося, з метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.

До слова, на 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону.