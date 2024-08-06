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Везли ухилянтів за кордон у холодильнику: на Одещині іноземці отримали підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Везли ухилянтів за кордон у холодильнику: на Одещині іноземці отримали підозри
За свої послуги кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від $6 тис. до $8 тис
фото: Facebook/поліція Одеської області

Двоє іноземців сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків

Правоохоронці викрили та задокументували протиправну діяльність громадян однієї з країн Південно-Західної Азії. Вони незаконно перевозили військовозобов’язаних чоловіків за кордон у холодильниках з м’ясом. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови.  

«За свої послуги кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від $6 тис. до $8 тис. Крім того, ще по 2 тис. євро останні планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, поліцейські вилучили вантажівку, товаротранспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про перетин кордону.

Двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку
Двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку
фото: Facebook/поліція Одеської області

Правоохоронці повідомили іноземцям про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Злочин карається позбавленням волі від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 10 млн грн.

Нагадаємо, одеські поліцейські затримали 38-річного організатора «зеленого коридору» до Молдови. За $9 тис. зловмисник обіцяв забезпечити «клієнтам» втечу за кордон поза пунктами пропуску. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який тричі отримував повістку, проте ухилявся від мобілізації.

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Теги: ухилянти іноземці поліція Одещина кордон

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