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    В Одесі обірвався ліфт з пасажирами

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    Пасажири у ліфті не постраждали - В Одесі обірвався ліфт з пасажирами
    Пасажири у ліфті не постраждали
    Фото з відкритих джерел

    У ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування, і вона застрягла між четвертим і третім поверхом

    В Одесі з п'ятого поверху зірвався ліфт, в якому перебували двоє пасажирів. Інцидент стався в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Володимира Висоцького, повідомляє пресслужба поліції регіону.

    Усередині кабіни перебували чоловік і жінка. Їх евакуювали. Пасажири не травмовані.

    «Попередньо встановлено, що при русі на перший поверх в ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування, і вона застрягла між четвертим і третім поверхом», - йдеться в повідомленні поліції.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України. Тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, у квітні в Одесі обірвався ліфт із вісьмома пасажирами. Тоді на момент інциденту в ліфті перебували співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двоє з них були госпіталізовані в шоковому стані.

    Торік у Києві чоловік упав у шахту ліфта в новобудові. Впавши з 24 поверху, розбився на смерть 20-річний чоловік.

    Крім того, раніше у столиці в одному із гіпермаркетів сталася трагедія: обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини.

    Теги: Одеса поліція будинок жінка чоловік ліфт
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    В Одесі обірвався ліфт з пасажирами