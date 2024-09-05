До Одеси прибув Посол Індії: стала відома мета візиту

Посол: «Індія зацікавлена допомагати Одещині, адже регіон історично має взаємозвʼязки у різних галузях з індійськими партнерами»

В Одесу приїхав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Раві Шанкар. Про це повідомили в Одеській ОВА.

Посол зустрівся з керівництвом ОВА. Сторони обговорили допомогу Індії у відновленні зрошувальних систем на півдні, ремонт обласної дитячої клінічної лікарні, роботу українського зернового коридору, інвестиції в регіон, культурні проєкти та активізацію міжнародного співробітництва.

«Індія зацікавлена допомагати Одещині, адже регіон історично має взаємозвʼязки у різних галузях з індійськими партнерами», – зазначив під час зустрічі пан Раві Шанкар.

«Поінформували пана Надзвичайного і Повноважного Посла щодо будівництва та ремонту зрошувальних систем на півдні Одеської області. Розраховуємо на підтримку в цьому питанні, адже Індія є однією з тих країн, куди Україна постачає зерно та олію», – заявив очільник ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Індія ніколи не підтримає жодного плану чи пропозиції, яка включає компроміс територіальної цілісності України.