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До Одеси прибув Посол Індії: стала відома мета візиту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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До Одеси прибув Посол Індії: стала відома мета візиту
Посол Раві Шанкар та очільник ОВА Олег Кіпер
фото: Одеська ОВА

Посол: «Індія зацікавлена допомагати Одещині, адже регіон історично має взаємозвʼязки у різних галузях з індійськими партнерами»

В Одесу приїхав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Раві Шанкар. Про це повідомили в Одеській ОВА.

Посол зустрівся з керівництвом ОВА. Сторони обговорили допомогу Індії у відновленні зрошувальних систем на півдні, ремонт обласної дитячої клінічної лікарні, роботу українського зернового коридору, інвестиції в регіон, культурні проєкти та активізацію міжнародного співробітництва.

«Індія зацікавлена допомагати Одещині, адже регіон історично має взаємозвʼязки у різних галузях з індійськими партнерами», – зазначив під час зустрічі пан Раві Шанкар.

«Поінформували пана Надзвичайного і Повноважного Посла щодо будівництва та ремонту зрошувальних систем на півдні Одеської області. Розраховуємо на підтримку в цьому питанні, адже Індія є однією з тих країн, куди Україна постачає зерно та олію», – заявив очільник ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Індія ніколи не підтримає жодного плану чи пропозиції, яка включає компроміс територіальної цілісності України.

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Теги: інвестиції Одеса посол Індія

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