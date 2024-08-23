В Одесі проведуть благодійний аукціон до Дня Незалежності

Аукціон проводитимуть 23 та 24 серпня онлайн на сторінці заходу у соцмережі Facebook

До Дня незалежності в Одесі проведуть благодійний аукціон «Україна понад усе». Мета акції – зібрати кошти на лікування поранених військових в одеських шпиталях та лікарнях. Про це Суспільному повідомив організатор заходу, волонтер Денис Попков.

Це п’ятий подібний благодійний розпродаж. Переважна більша частина лотів на аукціоні – це іграшки, плетені гачком у техніці аміґурумі. За словами волонтера, свої вироби майстрині передали безоплатно.

«Аукціон став знаковим тим, що вдалося залучити майстринь майже з усієї України – у нас не представлені лише три регіони. 65 майстринь та один майстер надали близько 150 іграшок безкоштовно – навіть ті, хто зазвичай працює лише комерційно, надіслали від 1 до 9 виробів. Відгукнулося багато майстринь з прифронтової зони: з Сумщини, Харківщини, з Краматорська, з Селидова, яке росіяни стирають обстрілами», – розповідає організатор аукціону Денис Попков.

Кошти з розпродажу підуть на потреби військових в одеських лікарнях. Після попередніх зборів волонтер закуповував ліки, зокрема знеболювальні для поранених, яких прооперували, а також засоби гігієни, одяг, повербанки тощо.

«Є виклик – залучити достатньо учасників для реалізації такої великої кількості лотів, але ми віримо, що це можливо. Аукціон демонструє: навіть після майже трьох років повномасштабної війни є багато людей, які підтримують Збройні сили та хочуть допомогти, не втрачаючи віри та мотивації», – зауважив організатор заходу.

Аукціон проводитимуть 23 та 24 серпня онлайн на сторінці заходу у соцмережі Facebook. Стартує розпродаж о 9:00 23 серпня, а завершиться – о 21:00 24 серпня.