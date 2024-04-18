Ворожі дрони атакували Івано-Франківськ: влада міста повідомила деталі

Руслан Марцінків: «На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей»

У ніч на 18 квітня російські загарбники десятками дронів атакували захід України. В Івано-Франківську лунали вибухи. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

«Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Слова вдячності силам ППО, які стоять на захисті нашого спокою, та всім, хто боронить українську землю!», – написав Марцінків.

За словами очільниці ОВА Світлани Онищук, регіон атакували іранські дрони-камікадзе Shahed. Сили ППО знищили усі ворожі повітряні цілі, а внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

Обійшлося без постраждалих, на місці вже працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 18 квітня о 06:45 на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів. Повітряні сили України попереджали про безпілотники з півночі Івано-Франківська: «Івано-Франківськ в укриття!». Очевидці зазначали, що над містом видніється дим.

Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.