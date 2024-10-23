В заповіднику Одеси з'явився унікальний птах

Це всього третя реєстрація такого виду птахів для України

За словами науковців, появі гостя сприяли погодні умови

В Національному природному парку «Тузлівські лимани» спостерігачі зафіксували новий вид птахів – кам'янку пустельну, поведінка якої дуже дивовижна. Про це повідомила адміністрація нацпарку.

За словами фахівців, нові можливості створили екстремальні погодні умови.

Зокрема, після 2 діб потужного північного вітру більшість птахів полетіли у вирій, але на солончаку лиману Джантшейський науковцем парку було зафіксовано птаха кам'янку з дивною поведінкою.

Вона підпускала спостерігача близько до себе і зовсім не хотіла злітати, а тільки швидко бігала в пошуках комах.

Адміністрація парку оприлюднила фото фото: Тузлівські лимани

«І це виявилась не звичайна кам'янка, а гість з пустель Азії чи Африки – кам'янка пустельна. Це всього третя реєстрація цього виду для України й новий, 266 вид птахів для території парку!» – наголошують науковці.

Адміністрація парку оприлюднила фото.

Вони пропонують людям відрізнити дивовижного гостя від інших – звичайної, попелястої та лисої.

Це всього третя реєстрація такого виду птахів для України фото: Тузлівські лимани

Нагадаємо, що орнітологи з польського Зеленогурського університету у публікації у PLoS One попередили, що Польща незабаром має всі шанси зіткнутися зі зграями папуг. З'ясувалося, що щорічно у Польщі на вулиці опиняються тисячі пернатих, що набагато вище за оцінки, опубліковані раніше.