В Южному запрацював інклюзивно-ресурсний центр для розвитку дітей з особливими освітніми потребами



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Наразі в Южному мешкають близько 250 дітей з особливими освітніми потребами

Сучасний інклюзивно-ресурсний центр запрацював у місті Южне Одеської області. Тут проводитимуть реабілітацію та корекцію розвитку дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років.

«Можу запевнити, що це — один з найкращих інклюзивно-ресурсних центрів не тільки в нашій області, а й загалом в Україні. І по тому обладнанню, яке тут є, і по обсягу ремонтних робіт, які було виконано. Впевнений, що саме спільними зусиллями ми маємо відбудовувати такі соціальні проекти»,— підкреслив під час відкриття закладу заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин.

Центр обладнано місцями для лікувальної фізкультури, психологічного розвантаження, надання оцінки та психолого-педагогічної допомоги. Окрім ресурсної кімнати, можна відвідати кабінети корекційних педагогів та практичного психолога. За результатами комплексної оцінки розвитку дитини фахівці центру надаватимуть їй допомогу чи направлятимуть до закладів освіти.

Загалом в Южному наразі мешкають близько 250 дітей з особливими освітніми потребами, які зможуть скористатися послугами ІРЦ. Центр фінансується за рахунок освітньої субвенції, тому його послуги – безкоштовні.

Сергій Колебошин підкреслив, що місцева влада може застосовувати також індивідуальні рішення для організації простору ІРЦ. «Головне – це інтегрувати дітей, яких ще декілька років тому ми не бачили ні на вулицях, ні в школах, ні в садочках. А вони є і мають бути частиною суспільства, як усі ми», — зазначив він. Відтак, окрім інклюзивної освіти, на думку Сергія Колебошина, варто розвивати напрям мобільної доступності — пристосовані тротуари, приміщення та пандуси.

Зазначимо, у травні 2018 року регіон приєднався до національного проекту з розвитку інклюзивного освітнього середовища. Перша леді Марина Порошенко та голова ОДА Максим Степанов підписали Меморандум про створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). Відтоді у районах було створено 13 ІРЦ, а також обласний центр підтримки інклюзивної освіти. Також в області відкрилися нові групи для дошкільнят, кімнати психологічного розвантаження та медіатеки.

Нагадаємо, розвиток інклюзивної освіти — один із ключових пріоритетів Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон». Для забезпечення ІРЦ фахівцями (логопедами, сурдопедагогами) Максим Степанов запропонував ввести безкоштовну другу освіту для педагогів. За умови, що вони потім, наприклад, протягом п’яти років працюватимуть у школах або ІРЦ.